Le port de Seattle interdit la technologie de reconnaissance faciale par les forces de l’ordre; certains usages privés restent autorisés

(Photo du port de Seattle / Don Wilson)

La Commission du port de Seattle a voté mardi pour interdire l’utilisation de la technologie biométrique à des fins de surveillance et de sécurité par le gouvernement et les forces de l’ordre sur toutes ses propriétés, dont le port du centre-ville et l’aéroport international de Seattle-Tacoma.

L’interdiction soigneusement formulée, qui maintient le port aligné sur les mandats fédéraux, n’inclut pas les systèmes de reconnaissance faciale volontaires tels que CLEAR qui permet aux passagers Sea-Tac de transiter plus rapidement par la sécurité de l’aéroport grâce à l’utilisation de scans biométriques. CLEAR est un service privé payant principalement utilisé dans les aéroports et les stades.

Le port de Seattle est la première autorité portuaire à l’échelle nationale à restreindre l’utilisation de la technologie biométrique pour la surveillance.

Dans une déclaration à la suite du vote, le commissaire Sam Cho a déclaré que d’autres ports à l’échelle nationale devraient emboîter le pas.

« Personne dans une installation portuaire ne devrait craindre que le port ou un locataire du secteur privé capture secrètement ses données biométriques ou les piste à l’aide de la technologie biométrique », a déclaré le commissaire Sam Cho. « Les ports peuvent et doivent jouer un rôle actif dans la limitation et la mise en forme de l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale.

« Nous espérons que d’autres autorités portuaires et gouvernements envisageront d’adopter le modèle du port de Seattle. »

Il y a un mois, le comté de King à Seattle est devenu le premier comté à l’échelle nationale à interdire la technologie de reconnaissance faciale par les agences gouvernementales et les forces de l’ordre. Cette interdiction du comté n’empêche pas les villes, les citoyens ou les écoles du comté de King d’utiliser la technologie de reconnaissance faciale, mais uniquement les bureaux officiels du gouvernement du comté.

Il y a un peu plus d’un an, le port de Seattle a repris un programme de dépistage par reconnaissance faciale mandaté par le gouvernement fédéral pour les passagers au départ de vols internationaux depuis l’aéroport Sea-Tac. À l’époque, les responsables du port avaient déclaré que malgré leur résistance à la technologie, ils avaient choisi de la gérer afin d’empêcher le gouvernement fédéral de le faire.

Le vote de mardi renforce à la fois l’utilisation publique et privée de la technologie biométrique dans les zones contrôlées par l’autorité portuaire en :

Interdire aux locataires du secteur privé d’utiliser la biométrie destinée au public pour effectuer une surveillance en temps réel pour la sécurité des forces de l’ordre. Contrairement à l’interdiction du comté, cette interdiction s’étend à la police portuaire qui travaille en collaboration avec les agences fédérales et contribue aux bases de données biométriques pour l’application de la loi. Réglementer la biométrie pour les seules « fonctions de voyageur » volontaires, y compris la billetterie, la vérification des bagages et l’accès aux salons des passagers.

Le port suit une tendance nationale selon laquelle les secteurs privé et public freinent la propagation rapide de la technologie de reconnaissance faciale. Amazon et Microsoft ont récemment renouvelé leurs interdictions de vendre de telles technologies aux forces de l’ordre nationales. Oakland et San Francisco ont interdit son utilisation par le gouvernement et les forces de l’ordre. New York y réfléchit.

Portland a également interdit la reconnaissance faciale financée par le gouvernement. Seattle a envisagé une telle interdiction.