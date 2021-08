Le port de Valence propose déjà ses niveaux de pollution en direct

08/05/2021 à 09:08 CEST

L’Autorité Portuaire de Valence montre sur son site Internet et en temps réel la qualité de l’air de l’environnement portuaire, grâce à deux cabines de mesure situées sur le quai Transversales de Poniente, devant le quartier Cabanyal, et l’ancien lit de la rivière Turia. Le port de Valence offre ainsi une plus grande transparence sur ses taux de pollution, qui peuvent être observés par n’importe qui en direct.

Le dernier stand à rejoindre a été celui du quai Transversales et les données pour les deux peuvent être consultées sur le site Web de Valenciaport ainsi que sur celui du Département de l’agriculture, du développement rural, de l’urgence climatique et de la transition écologique.

Installations de mesure Ils sont situés dans l’ancien lit de la rivière Turia et la jetée transversale de Poniente, et ils enregistrent jusqu’à huit éléments de différents gaz et particules qui sont utilisés pour déterminer la qualité de l’air, en plus de mesurer également les paramètres météorologiques.

La cabine qui devrait être située dans le port de Sagunto sera toujours intégrée au système, tel que rapporté par l’entité.

L’Autorité Portuaire de Valence a été le premier port espagnol et le deuxième en Europe à obtenir l’enregistrement EMAS, le certificat le plus exigeant en termes de gestion environnementale et d’audit.

Selon cet organisme, de 2008 à 2019, l’empreinte carbone du port de Valence a été réduite de 30% tandis que l’activité a augmenté de 42%.

Les trois installations de contrôle sont équipées des dernières technologies pour la mesure et le contrôle des polluants atmosphériques. Ils ont cinq analyseurs de gaz qui Ils mesurent la concentration de dioxyde de soufre (SO2), d’oxydes d’azote (NO2 / NO / NOx), d’ozone (O3), de monoxyde de carbone (CO) et de particules PM10 et PM2.5.

De plus, ils envisagent des paramètres de gaz polluants et de particules (il collecte 8 éléments différents) et des indicateurs météorologiques (8 autres sources de données), par rapport à d’autres armoires qui envisagent uniquement la mesure des particules PM10 et PM2.

En plus de cette technologie, ils sont également une station météorologique, pour observer et enregistrer la vitesse et la direction du vent, les précipitations, le rayonnement solaire, la température, l’humidité relative et la pression barométrique et comprennent des sonomètres pour mesurer les niveaux acoustiques du port. .

En ce qui concerne la sélection des emplacements des stands (les deux à Valence et celui à Sagunto), ils ont été décidés sur la base des critères et des indications des techniciens du Centre d’études environnementales pour la Méditerranée (CEAM).

Les données qu’ils compilent sont complétées par celles obtenues par les sept nouveaux capteurs environnementaux pour compléter l’équipement actuel.

L’objectif de l’Autorité portuaire de Valence avec ce déploiement est de « renforcer l’engagement envers la durabilité grâce à des solutions innovantes qui permettent d’analyser des aspects tels que la qualité de l’air et d’offrir des informations à la communauté portuaire et aux résidents du port de manière active et périodique » .

Valenciaport fait partie du réseau portuaire ‘EcoPorts’, dont l’objectif est d’améliorer la gestion environnementale et de sensibiliser à la protection de l’environnement par la coopération et l’échange de connaissances entre les différents ports.

Webs où consulter les données :

https://www.valenciaport.com/estacion/eca-cauce-turia/#datos-online

https://www.valenciaport.com/estacion/eca-muelle-transversal-poniente/#datos-online

https://agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/datos-on-line

