Le port du masque pourrait-il revenir à Disney World ? Voici ce que dit la politique officielle du parc

Plus tôt cette année, alors que le déploiement du vaccin commençait, il semblait que les choses allaient enfin commencer à revenir à la normale. Les lieux où des foules de personnes se rassemblaient, comme des événements sportifs ou des parcs à thème, ont commencé à rouvrir et à assouplir les restrictions. Disneyland, qui était fermé depuis plus d’un an, a finalement rouvert et Walt Disney World a commencé à laisser plus de gens franchir les portes. Mais maintenant que les cas de coronavirus sont à nouveau en augmentation, presque entièrement parmi les non vaccinés, la question de savoir si les règles de masque devraient revenir se pose. Et tant de gens se demandent comment ces décisions pourraient avoir un impact sur les parcs à thème.