Le port d’un masque peut avoir des conséquences sur la santé «dans de nombreux domaines médicaux» ⋆ .

par Arjun Walia, Évolution collective:

Les faits: Une méta-analyse récemment publiée a examiné les conséquences potentielles sur la santé de l’utilisation prolongée d’un masque et a déterminé que de multiples problèmes et conséquences possibles sur la santé peuvent en résulter. Réfléchissez: Les masques sont-ils aussi sûrs qu’on nous le laisse croire? Pourquoi les préoccupations sont-elles toujours ignorées et dans certains cas ridiculisées? Peuvent-ils arrêter la propagation du COVID? Tout cela est discuté dans l’article.

Qu’est-il arrivé: Une grande méta-analyse récemment publiée dans le Journal Environmental Research and Public Health intitulée «Un masque qui couvre la bouche et le nez est-il exempt d’effets secondaires indésirables dans l’utilisation quotidienne et sans risques potentiels?» a examiné 65 études portant sur le port prolongé du masque pour déterminer s’il peut y avoir ou non des conséquences sur la santé.

Le port prolongé du masque est un nouveau phénomène, c’est quelque chose que nous n’avons jamais vraiment vu en masse auparavant. Aujourd’hui, les mandats de masques sont répartis dans le monde entier dans plusieurs pays, principalement si vous vous trouvez dans un espace public, comme une école, une banque ou une entreprise par exemple. Pour les travailleurs qui ne travaillent pas à domicile, les masques sont encore portés toute la journée dans de nombreux pays du monde. Depuis le début de la pandémie, un certain nombre de scientifiques et de chercheurs ont publié des articles dans des revues médicales / scientifiques, suscitant des inquiétudes à propos de cette pratique. Beaucoup sont même devenus très actifs sur les médias sociaux, exprimant leurs préoccupations concernant les mesures de masque obligatoires en ce qui concerne la santé humaine.

Cela a à son tour suscité un ridicule de masse de la part d’organisations comme les Centers for Disease Control (CDC) et d’autres autorités sanitaires gouvernementales qui ont affirmé et continuent de dire que le port prolongé du masque est totalement sûr et qu’il n’y a rien à craindre. Mais est-ce vraiment vrai? Comment savons nous? Est-ce qu’il y a des effets secondaires?

L’un des défis pour répondre à la question de savoir si «les masques fonctionnent pour arrêter la propagation du COVID» est que le récit du «oui» reçoit tellement d’attention, tandis que le récit du «non» est ridicule, ignoré et, dans de nombreux cas, considéré comme un «complot théorie.” Plus tard dans cet article, j’entrerai plus dans la discussion sur la question de savoir si les masques fonctionnent pour arrêter la propagation du COVID, mais explorons d’abord ce que cette méta-analyse dit sur les effets secondaires du port de masque à long terme.

Selon les auteurs:

Jusqu’à présent, aucune enquête approfondie n’a été menée sur les effets néfastes sur la santé que les masques peuvent causer. L’objectif était de trouver, tester, évaluer et compiler les effets secondaires scientifiquement prouvés du port de masques. Pour une évaluation quantitative, 44 études essentiellement expérimentales ont été référencées, et pour une évaluation de fond, 65 publications ont été trouvées. La littérature a révélé des effets indésirables pertinents des masques dans de nombreuses disciplines.

Dans l’article, les auteurs fournissent une mine de données et de preuves de la détérioration psychologique et physiologique qui sont assez cohérentes, statistiquement significatives et mesurables à travers de multiples études en ce qui concerne l’utilisation prolongée des masques. Ils croient que «Le port prolongé du masque par la population en général pourrait avoir des effets et des conséquences importants dans de nombreux domaines médicaux.»

Alors, où sont les preuves? C’est assez bien décrit dans le document. Si vous souhaitez avoir un aperçu complet des dommages pour la santé qui peuvent résulter de périodes prolongées de port de masque, je vous suggère de le parcourir. Cet article fournit simplement un bref résumé, il est donc important de se référer à l’étude.

Les chercheurs ont découvert et confirmé que «des phénomènes médicaux, d’organes et de systèmes d’organes pertinents et indésirables liés au port de masques se produisent dans plusieurs domaines de la médecine interne». Ces domaines sont la neurologie, la psychologie, la psychiatrie, la gynécologie, la dermatologie, la médecine ORL, la dentisterie, la médecine du sport, la sociologie, la microbiologie, l’épidémiologie, la pédiatrie et la médecine environnementale.

