Le port d’un masque saisonnier “ tout à fait possible ” deviendra permanent en Amérique ⋆ 10z viral

par Pam Key, Breitbart:

Le directeur des National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, le Dr Anthony Fauci, a déclaré dimanche sur «Meet the Press» de NBC qu’il est «tout à fait possible» que les Américains portent des masques de façon saisonnière pour arrêter la propagation des virus respiratoires.

L’ancre Chuck Todd a déclaré: «Passons au port de masque. À quel moment pouvons-nous arrêter de porter des masques à l’extérieur? À quel moment si les gens sont vaccinés, enlevez-vous les masques? Le masque va-t-il être quelque chose que nous avons avec nous dans un aspect saisonnier? »

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Fauci a dit: «Vous savez, c’est tout à fait possible. Je pense que les gens se sont habitués au fait que le port de masques, clairement si vous regardez les données, diminue les maladies respiratoires. Vous savez que nous avons eu une saison grippale pratiquement inexistante cette année, simplement parce que les gens faisaient le genre de choses de santé publique qui étaient principalement dirigées contre le COVID-19. Les Australiens pendant leur hiver, même chose, ils n’avaient presque pas de grippe en grande partie à cause du port de masque. Il est donc concevable que, dans un an ou deux ou plus à partir de maintenant, que pendant certaines périodes saisonnières où vous avez des virus respiratoires comme la grippe, les gens choisissent de porter des masques pour réduire la probabilité que vous soyez propager ces maladies respiratoires. »

En savoir plus @ Breitbart.com