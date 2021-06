Le port obligatoire du masque Covid se terminera en Angleterre dans quelques semaines

UNE

Le ministre du Cabinet a signalé la fin du port obligatoire du masque en Angleterre en quelques semaines.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a souligné que le gouvernement visait à supprimer l’obligation légale de se couvrir le visage dans de nombreux lieux publics le 19 juillet.

Il a déclaré à Sky News: “Ce que nous voulons faire le 19 juillet, et le Premier ministre a déclaré que les données semblent bonnes pour pouvoir atteindre cette fin, c’est de supprimer toutes les restrictions légales, c’est-à-dire toutes les exigences légales faire des choses à enlever complètement.

« Qu’il y ait encore des personnes qui pourraient choisir de porter des masques ou qu’elles puissent donner des conseils dans certains contextes, c’est une question distincte.

“Mais l’objectif de cette étape finale est de supprimer l’obligation légale de faire ces choses.”

Pressé de savoir si à partir du 19 juillet, les gens n’auront pas à porter de masques à l’intérieur, il a ajouté: “En ce qui nous concerne, il n’y aura pas de contrainte légale pour vous.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il continuerait à porter un masque, il a répondu : « Je ne le ferais pas.

« Une fois qu’on m’a dit qu’il n’y avait pas de danger, je veux revenir à la normale.

«Beaucoup de gens voudront se débarrasser de ces masques, mais bien que cela contribue à contrôler la pandémie, oui, je porterai mon masque comme tout le monde et je ferai évidemment ma part.»

Le Dr David Nabarro, envoyé spécial sur Covid-19 pour l’Organisation mondiale de la santé, estime que le port et le maintien à l’écart du masque seraient toujours nécessaires dans les zones de forte infection pour contrôler le virus.

Il a souligné qu’il était nécessaire de «maintenir les défenses contre le virus pour l’empêcher de surgir de plus en plus, et ce sera la vie à venir, au moins jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de vaccin et suffisamment de certitude, Protège nous. Pour l’instant, on ne peut pas dire ça.

Le Dr Nabarro, président de la santé mondiale à l’Institute of Global Health Innovation de l’Imperial College de Londres, a déclaré qu’en raison des variantes “ainsi que de l’utilisation du vaccin dans le cadre de notre défense, nous devrons continuer en nous tenant un peu à l’écart de puis je vais suggérer que la partie distanciation physique d’un mètre et plus et le port du masque seront nécessaires, en particulier dans les endroits où il y a beaucoup de virus. Nous ne pouvons pas simplement ignorer cela.

Sur les lieux de travail, il a déclaré : « Il sera nécessaire que chaque lieu de travail se demande : ‘est-il juste que nous arrêtions de porter des masques et de maintenir nos distances ?’

Il a ajouté: “Parce que c’est ainsi que vous empêchez les gens d’être infectés et que c’est la clé pour arrêter l’accumulation de gros pics … Je préconise une distance physique continue, le port continu du masque pour le moment, y compris dans les pays où il y a beaucoup de vaccination.”

Le Dr Nabarro a déclaré que certaines des variantes qui émergent “seront gênantes, elles pourront briser la protection liée au vaccin chez quelques personnes, et cela posera des problèmes”.

Le maire Sadiq Khan craint que l’abandon de l’obligation de porter un masque facial dans le métro et les bus ne soit une erreur.

Un porte-parole du maire a déclaré: «Sur le maintien du port de masques faciaux, il est important que nous continuions à suivre la science quant à la mesure dans laquelle ils limitent la transmission dans les transports et dans les espaces intérieurs très fréquentés.

“Les preuves montrent que le port de masques faciaux donne à de nombreux Londoniens l’assurance qu’ils peuvent voyager en toute sécurité dans les transports publics.”

Les chiens de garde des voyages ont également mis en évidence des recherches qui montrent que certaines personnes pourraient cesser d’utiliser les transports en commun si les passagers ne portent pas de couvre-visage.