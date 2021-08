Le portage non officiel de la source 2 de TF2 a déjà l’air plutôt bien

Image : Vanne

Un groupe indépendant de développeurs a récemment annoncé son intention de porter Team Fortress 2 sur le prochain moteur Source 2, et les premiers résultats de leur travail – un projet bien nommé connu sous le nom de Team Fortress : Source 2 – semblent déjà incroyables.

Team Fortress 2 a été lancé à l’origine en 2007, mais est rapidement devenu incontrôlable lorsque Valve a étendu le jeu avec de nouvelles cartes, modes de jeu, armes et bien sûr des chapeaux. Le jeu de tir basé sur la classe a été construit sur le populaire moteur Source de Valve, mais alors que la société commence à flirter avec le potentiel de la Source 2 encore inédite, il est clair que l’ancêtre de 17 ans a connu des jours meilleurs.

Entrez les bonnes personnes d’Amper Software. Auparavant connu sous le nom de cerveaux derrière Creators.TF, qui a facilité le développement de nouveau contenu non officiel pour Team Fortress 2 après que Valve l’ait mis au pâturage, Amper a passé les derniers mois à transférer des actifs du jeu original vers Source 2. Pourquoi ? Eh bien, ça a l’air mieux, pour commencer, mais Team Fortress 2 est également devenu assez désordonné sous le capot au fil des ans.

“Source, le moteur sur lequel Team Fortress 2 s’exécute officiellement, est une compilation de code vieille de deux décennies, écrite par différentes générations de programmeurs avec des mentalités et des façons différentes d’aborder un certain problème”, a déclaré le programmeur principal Daniel Basiuc-Brinzei à Kotaku. par email. « Quand autant de personnes travaillent sur une seule base de code sur une si longue période, le jeu est rempli de nombreux codes hérités, de systèmes obsolètes et de très mauvaises décisions de conception qui finissent par dégrader les performances dudit jeu. »

“Migrer vers un tout nouveau moteur signifie tout refaire à partir de zéro”, a ajouté Basiuc-Brinzei. « Tout refaire à partir de zéro, dans notre cas, signifie reconcevoir les mauvaises décisions susmentionnées de manière plus optimisée. Ce qui, en général, signifie des performances considérablement améliorées avec de meilleurs visuels. En bref, Team Fortress 2 sur Source 2 fonctionnerait bien mieux que Team Fortress 2 sur Source, tout en conservant toutes les améliorations visuelles de Source 2. Et le but du projet est de le montrer.

Cependant, l’équipe d’Amper Software ne travaille pas exactement avec les outils officiels de Source 2. Au lieu de cela, ils ont reçu un accès anticipé à s&box, le successeur de Garry’s Mod et le seul jeu Source 2 connu en développement. C’est donc là qu’ils construisent Team Fortress: Source 2. Tout comme son célèbre prédécesseur ouvert, s&box fournit aux utilisateurs un ensemble d’outils sans entraves pour créer tout ce qu’ils jugent bon. Lorsque les membres clés d’Amper ont été invités à prévisualiser s&box en mai, ils savaient que le portage de Team Fortress 2 vers Source 2 devait être leur priorité absolue.

Depuis, l’équipe a fait des progrès constants et impressionnants. Bien que Source 2 prenne en charge l’importation de certains éléments Source, la transition n’est pas toujours parfaite. Les développeurs d’Amper ont souvent besoin d’affiner des éléments tels que les shaders et les effets de particules à l’autre extrémité pour s’assurer qu’ils correspondent toujours à l’esthétique originale de Team Fortress 2. Les skybox, les grandes images qui remplissent les arrière-plans de scène, devaient également être portées manuellement de l’ancien moteur vers le nouveau, un processus qui était nécessaire pour conserver l’éclairage d’origine.

“Nous avons étudié le fonctionnement de Source 2, les différences entre ce moteur et son prédécesseur, et comment exactement on y crée un jeu”, a déclaré Basiuc-Brinzei. « Team Fortress : Source 2 est un projet de bénévolat passionné, motivé par la motivation de voir le jeu que nous aimons tous sur un meilleur moteur et de meilleurs outils pour le modding. Nous n’avons actuellement pas de délais explicites et il n’y a actuellement aucune estimation du temps que ce projet prendra en termes de production, mais nous prévoyons de prendre autant de temps que nécessaire pour nous assurer que chaque aspect de notre création est suffisamment de soins et d’attention.

Bien sûr, tout ne s’est pas déroulé en douceur.

Amper a bien avancé dans la mise en œuvre des classes Team Fortress 2 et de leur armement de base, mais Basiuc-Brinzei fait référence au saut de fusée omniprésent du soldat porteur de bazooka comme le «boss final» pour le faire fonctionner correctement. Source 2 a un moteur physique très différent de celui de Source, et bien que l’équipe ait l’impression d’avoir réussi à tirer une fusée, la capacité du soldat à s’envoyer voler avec une explosion bien placée doit encore être peaufinée pour se sentir précis. le jeu d’origine.

De même, le Demoman a posé un défi en raison du fait que ses deux armes sont à base de projectiles et donc fortement dépendantes du nouveau système physique, contrairement aux armes à balayage du Sniper, par exemple. Mais en comparant la vidéo publiée sur le site officiel à mes souvenirs qui se détériorent rapidement de jours à jouer à l’original Team Fortress 2, ils semblent avoir principalement cloué le chargement unique de l’écossais borgne.

Mais que se passera-t-il si Valve annonce son intention de porter officiellement Team Fortress 2 sur Source 2 demain, un peu comme l’entreprise l’a fait avec Dota 2 en 2015 ? Basiuc-Brinzei a expliqué que cela résoudrait simplement le problème de son équipe devant le faire elle-même. Team Fortress : Source 2 n’est pas destiné à remplacer Team Fortress 2, a-t-il déclaré, mais à mettre en évidence le potentiel du moteur Source 2. De plus, avoir les outils officiels Source 2 disponibles dans Team Fortress 2 nativement serait une aubaine pour les moddeurs qui cherchent à expérimenter davantage.

“Beaucoup d’entre nous font partie de la scène de modding de Team Fortress 2 depuis très longtemps, et pendant tout ce temps, nous avons été très limités en termes de ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire dans Source”, Basiuc-Brinzei dit Kotaku. « Demander à Team Fortress 2 de travailler sur Source 2 brise complètement cette barrière ; nous avons un contrôle total sur l’ensemble du code. Et cela signifie que nous sommes libres d’expérimenter tout type de fonctionnalités différentes, malgré la complexité de leur mise en œuvre. »

« Nous sommes comme des pionniers qui ont pu explorer un nouveau domaine que personne n’avait pu explorer auparavant », a-t-il ajouté. “Et c’est ce qui nous passionne.”