Le portail Co-Win peut gérer la vaccination pour tous, déclare RS Sharma

Le taux de vaccination maximal était d’un million par heure et cela se traduisait par quelques centaines par seconde.

Le portail d’enregistrement des vaccins Co-Win peut gérer plus d’utilisateurs lorsque la campagne de vaccination est ouverte aux citoyens de moins de 45 ans, a déclaré mardi RS Sharma, président du groupe habilité sur la vaccination Covid-19 et chef de la plate-forme numérique Co-Win.

S’exprimant lors du programme d’échange d’idées du groupe Express, Sharma a déclaré que l’épine dorsale technologique de la plate-forme est extrêmement évolutive et sécurisée et sera capable de gérer n’importe quelle charge. Il a déclaré que la plate-forme sera également en mesure de gérer plusieurs vaccins, une fois qu’ils seront approuvés, sans aucune modification du logiciel.

Co-Win est une plateforme permettant aux citoyens de s’inscrire et de programmer leur vaccination contre Covid-19 dans les centres les plus proches et d’obtenir des certificats de vaccination.

Sharma a déclaré que le logiciel Co-Win a été en mesure de prendre en charge quatre millions de vaccinations par jour effectuées en huit heures. Le taux de vaccination maximal était d’un million par heure et cela se traduisait par quelques centaines par seconde. Le logiciel est capable de prendre plus de 10 millions de vaccins par jour. «Nous l’avons testé en charge pour 10 000 utilisateurs simultanés par seconde», a déclaré Sharma.

Il a déclaré que si les personnes vaccinées aux États-Unis reçoivent un certificat manuscrit, l’Inde a offert un certificat de vaccination vérifiable numériquement avec un code QR crypté. Le certificat est vérifiable numériquement et ne peut pas être falsifié ou photocopié, a déclaré Sharma.

Même si le marché des vaccins est ouvert aux acteurs privés, Sharma a déclaré que l’application Co-Win restera pertinente car le processus de certification sera effectué sur l’application. La réservation, le rendez-vous et la planification peuvent ne pas être requis, mais un certificat sera requis sur l’application, et le secteur privé aimera donc utiliser le certificat vérifiable et non répudiable numériquement.

