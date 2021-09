Le portail Cross-Chain DEX intègre le DeFi basé sur Bitcoin après un tour de financement réussi de 8,5 millions de dollars

DEX cross-chain et portail de portefeuille de couche 2 auto-hébergé, assurant des échanges atomiques rapides, privés et sécurisés entre Bitcoin (BTC / USD) et d’autres actifs numériques, ont clôturé un tour de financement de 8,5 millions de dollars pour construire un DeFi souverain en Bitcoin L’annonce précède sa vente publique de jetons sur la rampe de lancement Republic.co le mois prochain.

Le tour de table a été mené par Coinbase

Le cycle de financement dirigé par Coinbase Ventures a comporté la participation de Republic.co, Shima Ventures, LD Capital, ArringtonXRP Capital, OKEx, Monday Capital, GenBlock, Taureon, B21 Capital, Autonomy Capital, Krypital, les fondateurs et cadres supérieurs d’Ethereum (ETH / USD), DFINITY, Galaxy Digital, Bitcoin.com, MobileCoin, Republic, Hedera Hashgraph, Center.io, Polymath, 4K et plus.

Eric Martindale, PDG de Portal, a déclaré :

« En fournissant un échange de couche 2 d’égal à égal rapide, avec la vitesse des échanges centralisés mais avec la confidentialité, Portal tient la promesse de souveraineté pour tous. Les échanges centralisés d’aujourd’hui, les faux DEX « décentralisés », les jetons emballés sous la garde et les écosystèmes répréhensibles menacent la promesse d’autosouveraineté de Bitcoin. La technologie Fabric permet la confidentialité de couche 3 dans les transactions inter-chaînes et élimine le besoin de dépositaires centralisés.

Brain Johnson de Republic Capital a déclaré :

« L’interopérabilité est un must pour que la blockchain se connecte au monde de la finance traditionnelle. Republic Capital a investi dans Portal avec cet avenir en tête. En utilisant la sécurité de Bitcoin comme point d’ancrage, nous pensons que le portail et son équipe sont idéalement placés pour construire l’un des principaux ponts de DeFi.

Combinant la minimisation de la confiance avec la liquidité et la rapidité

Portal combine les garanties de minimisation de la confiance de Bitcoin et la liquidité et la vitesse des plateformes centralisées. Le DEX décentralise la finance à l’aide d’options, de marchés au comptant et de prêts p2p et de prêts via des contrats de pair à pair, en chaîne sans contrôle ni garde par un tiers.

Michael Arrington, fondateur d’ArringtonXRP et de TechCrunch, a déclaré :

« Le pont décentralisé entre les chaînes est l’un des problèmes les plus difficiles des crypto-monnaies à l’heure actuelle, en particulier lorsque plusieurs blockchains gagnent en popularité. Nous sommes ravis de voir l’approche Bitcoin native de Portal pour les transferts multi-chaînes entrer en ligne et fournir un mécanisme de transition alternatif pour le nombre croissant d’utilisateurs actifs sur la chaîne.

Une technologie textile de pointe au cœur

Fabric, la technologie Layer 2 et Layer 3 au cœur de Portal, est une boîte à outils open source pour superposer la résistance à la censure sur la base de Bitcoin. Fabric permet d’exécuter des contrats intelligents pour la liquidité, les échanges P2P, l’émission d’actifs, la participation et plus encore de manière privée et hors chaîne. Portal utilise les “contrats de hachage verrouillés dans le temps” de Bitcoin pour éviter la perte de fonds et le risque de contrepartie.

Le portail Cross-Chain DEX introduit le grand public DeFi basé sur Bitcoin après un tour de financement réussi de 8,5 millions de dollars est apparu en premier sur Invezz.