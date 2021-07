Le portail de la vente Facebook baisse les prix jusqu’à 89 $ pour l’été

in

Depuis son lancement public fin 2006, Facebook a contribué à révolutionner la façon dont nous communiquons avec nos amis et les membres de notre famille à distance. En quelques clics, vous pourriez discuter avec vos grands-parents qui vivent dans un autre État ou votre meilleur ami d’enfance que vous n’avez pas vu depuis 20 ans, et maintenant Portal de Facebook offre un moyen encore meilleur de rester connecté.

Ce n’est qu’en juillet que Facebook propose une vente sur l’appareil Portal (Gen 1) d’origine qui ramène son prix à seulement 89 $ lorsque vous utilisez le code promotionnel. PORTAIL ÉTÉ lors du paiement. Le code est valable sur les deux coloris du Portal (Gen 1) et vous permet d’économiser plus de 50 % sur son prix total de 199 $. Alternativement, si l’un des nouveaux modèles Portal de Facebook attire votre attention à la place, vous pouvez économiser 50 $ sur l’achat de deux et même les expédier à plusieurs adresses sans frais supplémentaires ! La livraison gratuite en deux jours est incluse dans certains pays.

Les messages texte ne sont tout simplement pas la même chose que de converser en face à face. Cet écran intelligent de 10,1 pouces cherche à combler le fossé en vous permettant d’appeler facilement par vidéo d’autres utilisateurs du portail, ou même simplement des utilisateurs de Facebook Messenger ou de WhatsApp. La caméra intelligente vous suit et s’ajuste pour vous suivre, ce qui signifie que vous pouvez, par exemple, discuter avec vos parents tout en préparant le dîner ou passer du temps avec des parents éloignés pendant qu’ils ouvrent leurs cadeaux d’anniversaire.

Alexa est intégré pour que vous puissiez contrôler vocalement votre maison intelligente, vérifier qui est à la porte d’entrée, écouter votre musique préférée et plus en mode mains libres. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le portail agit même comme un cadre photo numérique vous montrant vos photos Facebook ou Instagram préférées.

Pour ceux qui ont des problèmes de confidentialité, Facebook n’écoute, ne visualise ou ne conserve pas le contenu de vos appels vidéo sur le portail. Chaque appel est crypté et vous pouvez facilement bloquer la caméra avec le couvercle inclus ou désactiver la caméra et le microphone en un seul clic. Vous devez avoir un compte Facebook pour utiliser les appareils Portal, bien que tout le monde lors de l’appel n’ait pas besoin d’avoir un appareil Portal, heureusement. Ils peuvent utiliser leur propre appareil ainsi que sa caméra et son microphone intégrés pour commencer à discuter avec vous.

L’offre d’aujourd’hui sur le portail de première génération de Facebook se termine le 31 juillet, même s’il est toujours possible qu’il se vende tôt, alors assurez-vous de magasiner bientôt si vous ne voulez pas manquer cette offre.

