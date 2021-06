Le portail GeM facilite les achats publics de Rs 1,1 lakh crore

La valeur va augmenter, car le Centre et les États achètent ensemble des biens et des services d’une valeur estimée à Rs 5-7 lakh crore chaque année.

Des biens et services d’une valeur de Rs 1,11 crore lakh ont été achetés via le portail de marchés publics GeM depuis sa création en août 2016, a déclaré mercredi le secrétaire au Commerce Anup Wadhawan, soulignant sa popularité croissante.

Le portail Government e-Market (GeM) est conçu pour faciliter les achats en ligne de biens et de services par les ministères/départements et entités appartenant aux gouvernements central et étatique afin de mieux assurer la transparence du système de passation des marchés publics.

GeM a jusqu’à présent facilité 67,27 commandes de lakh pour 52 275 acheteurs gouvernementaux. Il est important de noter que jusqu’à 6,95 lakh de ses vendeurs et fournisseurs de services enregistrés au total de 18,85 lakh sont des MPME, représentant 56% de la valeur globale de la commande.

La croissance des ventes via le portail a été « exponentielle », a déclaré Wadhawan. La valeur de la commande a atteint Rs 38 000 crore au cours de l’exercice 21, contre près de Rs 23 000 crore l’année précédente. La valeur va augmenter, car le Centre et les États achètent ensemble des biens et des services d’une valeur estimée à 5-7 lakh crore chaque année.

Au cours des deux premiers mois de cet exercice, les ventes ont atteint 14 000 crores de roupies, soit trois fois et demie la valeur enregistrée un an auparavant, a déclaré le directeur général de GeM, PK Singh. Bien sûr, un verrouillage national induit par Covid était en vigueur en avril et mai de l’année dernière. Pourtant, la valeur des commandes jusqu’à présent cet exercice est bien au-dessus de la tendance à long terme. La forte croissance reflète également l’impulsion renouvelée du gouvernement en faveur de l’initiative « vocal for local ».

GeM fournit également une plateforme dédiée aux start-ups pour répertorier leurs produits innovants dans 10 sous-secteurs mondialement reconnus. À l’heure actuelle, 9 980 start-up sont enregistrées auprès de GeM, et 87 d’entre elles ont référencé leurs produits innovants sur Startup Runway.

Le portail évolue également progressivement vers la vision du gouvernement d’un système d’approvisionnement unifié. Cela pourrait regrouper tous les marchés publics en une plate-forme unique et cohérente, ce qui entraînerait des économies d’échelle et une détermination des prix plus efficace.

GeM a également été le premier portail de commerce électronique du pays à demander aux vendeurs d’afficher obligatoirement le « pays d’origine » de tous les produits. Cela s’est produit alors que l’on craignait de plus en plus que plusieurs produits contrefaits, en particulier en provenance de pays comme la Chine, ne fassent leur chemin sur les plateformes de commerce électronique ici. La mention du « pays d’origine » et du contenu local dans les produits vise à permettre aux acheteurs de prendre des décisions éclairées.

