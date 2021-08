Samsung Canada a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau portail de réparation « Votre service » pour les utilisateurs de Galaxy. La société affirme que le nouveau portail “aidera à étendre les offres de service et d’assistance de ses services pratiques de réparation porte-à-porte et sans rendez-vous”.

Frank Martino, vice-président des services aux entreprises chez Samsung Canada, a déclaré dans un communiqué :

La pandémie de COVID-19 a nécessité un abandon des services en personne, et bien qu’il s’agisse initialement d’un changement temporaire, les éléments positifs de la « nouvelle normalité », tels que la commodité et l’efficacité accrues, peuvent continuer à profiter à nos clients.

Le portail libre-service est désormais disponible pour les clients de smartphones et tablettes Galaxy dans le pays. En plus des meilleurs téléphones et tablettes Android de Samsung, les utilisateurs pourront également demander un service de réparation porte-à-porte pour les appareils portables et ordinateurs portables Samsung via le chat en direct sur le site officiel de l’entreprise ou en appelant le 1-800-SAMSUNG. Un ramassage peut également être organisé en envoyant un SMS à WECARE (932273).

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le nouveau portail peut être utilisé pour organiser un ramassage d’appareils porte-à-porte, demander l’assistance technique d’experts Samsung et suivre l’état d’un appareil en transit. Les clients pourront également suivre l’état de la réparation d’un appareil et obtenir des mises à jour régulières de la progression par e-mail et SMS. De plus, le ramassage et le retour des appareils Galaxy sont gratuits. Les clients Galaxy utilisant le service de réparation porte-à-porte bénéficieront également d’une désinfection gratuite de l’appareil.

Le nouveau service “Votre réparation” de Samsung est disponible pour les appareils Galaxy sous et hors garantie. Inutile de dire, cependant, que les clients devront payer pour la réparation au cas où leur appareil Galaxy ne serait plus sous garantie. Vous pouvez vous rendre sur le site Web d’assistance de Samsung pour connaître le coût de réparation hors garantie de votre appareil.

