Le porte-clés robuste Nomad AirTags fait ses débuts aux côtés de Pet Tag

Après avoir lancé ses premiers accessoires AirTags lorsque Apple a annoncé pour la première fois les outils de recherche d’objets, Nomad est de retour aujourd’hui avec le lancement de deux nouvelles façons de coupler les accessoires. Le nouveau porte-clés Nomad AirTags Rugged est doté d’un design étanche et peut même être utilisé comme étiquette pour animal de compagnie grâce à un insert en acier inoxydable gravé en option. Maintenant disponible en pré-commande, rendez-vous ci-dessous pour tous les détails et pour verrouiller des prix de lancement spéciaux.

Élargissant l’écurie actuelle d’accessoires AirTags de la marque, Nomad lance son offre la plus compacte pour attacher les trouveurs d’articles sur vos clés ou votre sac. Nommé à juste titre le porte-clés Rugged, le nouveau boîtier Nomad entoure votre AirTag d’un boîtier étanche IP67 composé d’un cadre en polycarbonate solide avec un moulage en TPU sur le dessus. Tout cela pour dire, il semble que Nomad est vraiment à la hauteur de l’homonyme cette fois-ci.

En ce qui concerne la conception réelle, la construction n’est pas beaucoup plus grande que l’AirTag réel. Le boîtier ajoute un peu de volume par rapport à la compacité des localisateurs d’articles d’Apple, mais il fait un bon travail en apportant une protection supplémentaire dans le mélange pour garder la plaque en acier inoxydable aussi exempte de rayures que possible.

Parallèlement à son nouveau porte-clés robuste, Nomad dispose d’un autre moyen d’exploiter les AirTags. Encore plus unique que son bracelet à lunettes qui a été annoncé en avril, le nouveau Pet Tag cherche également à attirer vos amis à fourrure dans l’action. La seule vraie différence sur celui-ci par rapport au porte-clés standard est l’option de gravure sur métal personnalisée avec un insert en acier inoxydable. Cela devrait aider à personnaliser un peu plus les choses pour identifier votre chien s’il se détache en plus de pouvoir utiliser la fonctionnalité de recherche AirTags.

Que vous souhaitiez ramener à la maison le porte-clés Nomad AirTags Rugged pour vous ou votre chiot, le prix est fixé à 39,95 $. Bien qu’à l’heure actuelle, les précommandes sont en direct et offrent des prix de lancement qui le ramènent à 29,95 $. L’expédition est prévue pour le 19 août.

La prise de 9to5Toys:

Avec une sélection massive de boîtiers AirTags sur le marché, le dernier de Nomad entre avec beaucoup de finitions. Mais étant donné que nous nous éloignons normalement impressionnés par les chargeurs et autres équipements de la marque, le nouveau porte-clés robuste semble certainement valoir la peine d’attendre ceux qui n’ont pas besoin d’une solution AirTags immédiate.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!