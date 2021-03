Le porte-conteneurs coincé dans le canal de Suez est gratuit

Boaty McStuckface est maintenant détaché.

Dès lundi soir, heure locale, Ever Given, le gigantesque porte-conteneurs qui avait bloqué le canal de Suez pendant près d’une semaine, est gratuit.

La saga de plusieurs jours du navire coincé a perturbé le commerce mondial à hauteur de milliards de dollars et a captivé l’attention du monde (et d’Internet).

Le porte-conteneurs de 1312 pieds de long voyageait de la Chine aux Pays-Bas par le canal étroit mardi dernier lorsque les autorités égyptiennes ont déclaré qu’une tempête de poussière avait entraîné une faible visibilité et des vents violents qui ont provoqué l’échouement du navire.

La proue du navire touchant la paroi est du canal et la poupe contre la paroi ouest, le navire a complètement bloqué la voie navigable, laissant des dizaines de petits navires échoués des deux côtés.

Il est resté coincé là pendant des jours – créant ce qui équivalait au plus grand embouteillage au monde sur l’une des routes de transit maritime les plus importantes au monde.

Achevé en 1869, le canal de Suez constitue l’une des routes maritimes les plus courtes entre l’Asie et l’Europe en reliant la Méditerranée et la mer Rouge et en permettant aux navires d’éviter d’avoir à contourner la corne de l’Afrique.

Environ 80 pour cent des échanges commerciaux mondiaux se font par voie maritime et environ 12 pour cent passent par le canal de Suez. Le canal de Suez est également une route importante pour les pétroliers transportant du gaz et du pétrole fossiles.

Dans un effort pour augmenter le trafic, le gouvernement égyptien a entrepris une expansion de 8 milliards de dollars du canal en 2015, extrayant 260 millions de tonnes de sable pour construire un nouveau canal et approfondir et élargir des sections de l’ancien canal. En 2020, 19000 navires ont traversé le canal – plus de 50 navires par jour.

Ce nombre est tombé à zéro alors qu’Ever Given restait logé dans le canal, ce qui a incité l’Autorité égyptienne du canal de Suez, qui exploite et entretient le canal, à travailler avec acharnement pour tenter de libérer le navire.

Des équipes de sauvetage d’experts, des remorqueurs et du matériel d’excavation ont été dépêchés sur les lieux. Finalement, après six longs jours – et avec l’aide de la pleine lune, qui fit monter la marée dans le canal – le navire fut libéré.

Et les célébrations étaient glorieuses.

Le navire a maintenant été remorqué jusqu’au Grand lac amer égyptien, à peu près à mi-chemin du canal, où il sera inspecté, a déclaré le chef de l’Autorité du canal de Suez (SCA) Oussama Rabie, selon le journal d’État Al Ahram.

Une fois cela terminé, la société de location du bateau décidera ensuite de la marche à suivre, a rapporté CNN.

«Le résultat de cette inspection déterminera si le navire peut reprendre son service prévu. Une fois l’inspection finalisée, des décisions seront prises concernant les dispositions relatives au fret actuellement à bord », a déclaré la compagnie charter Evergreen, selon CNN.

L’emplacement du porte-conteneurs Ever donné à 12 h 26 HAE le 29 mars 2021.

Entre-temps, le trafic a finalement repris sur la chaîne – mettant un terme heureux (bien que coûteux) à l’une des histoires les plus folles de 2021 à ce jour.