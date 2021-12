Le porte-parole de Trump coopère avec le comité du 6 janvier mais lutte contre l’assignation à comparaître pour les dossiers financiers

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

D’ABORD SUR FOX : Taylor Budowich, porte-parole de l’ancien président Donald Trump, se bat contre une assignation à comparaître envoyée par le comité de la Chambre le 6 janvier à JPMorgan Chase pour ses dossiers bancaires, arguant dans un dossier judiciaire qu’il se voit refuser une procédure régulière dans l’affaire après avoir fourni des centaines de pages de documents et d’heures de témoignages sous serment.

« Le comité restreint agit en l’absence de tout pouvoir législatif valide et menace de violer les principes de longue date de séparation des pouvoirs en exerçant une fonction d’application de la loi sans autorité pour le faire », lit-on dans une plainte déposée par Budowich devant le tribunal de district fédéral de Washington, DC.

« M. Budowich n’a pas eu la possibilité d’examiner l’assignation en cause afin de déterminer l’étendue ou la portée des informations et des dossiers demandés ; en outre, le comité restreint a omis de toutes les règles de procédure, n’a pas accordé une procédure régulière et a négligé de mettre en demeure », poursuit-il.

Budowich, qui a commencé son rôle actuel de porte-parole de Trump en juillet, a déclaré vendredi à Fox News qu’il avait coopéré à l’enquête du comité du 6 janvier, notamment en siégeant pour une déposition mercredi et en fournissant divers documents avant cette date.

Cela comprenait, a déclaré Budowich, les transactions bancaires et les messages texte liés à son rôle de consultant pour un groupe qui a annoncé le rassemblement Ellipse de Trump le 6 janvier. Sa plainte contre le comité dit qu’il a produit « plus de 1 700 pages de documents » et a donné au comité « environ quatre heures de témoignage sous serment ».

Budowich a également travaillé auparavant sur la campagne Trump mais a quitté cet emploi en novembre, et il a été conseiller de Donald Trump Jr.

Taylor Budowich, porte-parole de l’ancien président Donald Trump, est l’une des nombreuses personnes dont les dossiers sont cités à comparaître par le Comité du 6 janvier. (Twitter)

JAN. 6 ASSIGNATION DU COMITÉ POUR LES DEMANDES D’ENREGISTREMENTS DE TÉLÉPHONES PRIVÉS BANDE DE DONNÉES, DES JOURNAUX D’APPELS AUX ADRESSES IP

Le comité du 6 janvier a envoyé pour la première fois l’assignation à JPMorgan Chase le 23 novembre. Mais la banque, qui, selon les documents examinés par Fox News est représentée dans l’affaire par l’ancienne procureure générale d’Obama Loretta Lynch, a envoyé mardi un avis à Sacramento de Budowich. , Californie par courrier du jour au lendemain, à livrer mercredi, qu’il se conforme à l’assignation.

C’était le jour où Budowich était à Washington, DC, pour témoigner devant le comité du 6 janvier. Il a déclaré qu’il n’était rentré chez lui que jeudi. Et quand il l’a fait, Budowich a découvert que la lettre contenait une date limite du vendredi pour qu’il dépose quelque chose bloquant la divulgation de ses dossiers au comité.

« Après m’être entièrement conformé aux exigences du comité, y compris siéger pour une déposition de quatre heures le 22 décembre, je suis rentré chez moi le 23 décembre seulement pour trouver un avis de mon institution bancaire, JPMorgan Chase, qu’ils remettraient mes relevés bancaires à le comité si je ne fournissais pas un arrêt ordonné par le tribunal d’ici le 24 décembre », a déclaré Budowich dans un communiqué.

Dans cette photo d’archive du 6 janvier 2021 avec la Maison Blanche en arrière-plan, l’ancien président Donald Trump s’exprime lors d’un rassemblement à Washington sur l’Ellipse. L’ancien membre de la campagne Trump, Taylor Budowich, a participé à la planification du rassemblement. (AP Photo/Jacquelyn Martin, dossier)

L’avis de JPMorgan Chase n’incluait pas non plus de copie de l’assignation ni aucun détail sur les documents demandés par l’assignation.

« Pour ajouter à l’absurdité, ni le comité ni JPMorgan Chase ne me fourniront une copie du contenu réel de l’assignation », a déclaré Budowich.

Budowich a déclaré que la banque ne lui montrerait qu’une couverture de l’assignation, qui ne contenait aucun détail sur la portée du document.

Cela semble s’écarter de la pratique que les entreprises de télécommunications obtenant des citations à comparaître du comité du 6 janvier suivent avec leurs avis. Fox News a rapporté plus tôt ce mois-ci qu’une assignation AT&T envoyée à un client faisant l’objet d’une enquête par le comité du 6 janvier comprenait une copie complète d’une assignation qui lui avait été envoyée par le comité.

En fournissant la citation à comparaître à ses clients, AT&T leur a permis de voir quelles informations le comité recherchait.

Des partisans de l’ancien président Donald Trump escaladent le mur ouest du Capitole américain, mercredi 6 janvier 2021, à Washington. (Photo AP/José Luis Magana)

« Pour moi, cette plainte déposée devant un tribunal fédéral ne concerne pas la politique ou la partisanerie », a déclaré Budowich. « Le gouvernement ne devrait pas être une arme librement utilisée contre des opposants politiques et des citoyens privés – mais il semble que ce Congrès dirigé par les démocrates ait l’intention de codifier ce précédent. »

« La démocratie est attaquée. Cependant, pas par les personnes qui sont entrées illégalement au Capitole le 6 janvier 2021, mais plutôt par un comité dont les membres se promènent librement dans ses couloirs tous les jours », a-t-il déclaré.

Dans la plainte de Budowich contre le comité, ses avocats soutiennent que parce que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., n’a nommé que neuf membres au comité, il n’agit pas conformément à sa propre résolution d’autorisation, qui dit que le comité « doit » nommer 13 membres. Les avocats du porte-parole de Trump ont également déclaré que l’assignation n’avait pas « d’objectif législatif valable » et que contraindre JPMorgan Chase à produire des documents financiers violait le premier amendement.

Budowich demande également une injonction temporaire pour empêcher la banque de donner ses informations au comité.

Le comité du 6 janvier n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Fox News. JPMorgan Chase a refusé de commenter.

Les républicains soutiennent que le comité est plus une chasse aux sorcières politique qu’une enquête sérieuse, en particulier après que Pelosi a refusé de siéger au comité du chef de la minorité Kevin McCarthy, R-Calif.

Mais les démocrates disent que le comité est nécessaire pour garantir une attaque comme celle du 6 janvier – au cours de laquelle une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le Capitole et menacé les législateurs après que Trump a passé des mois à prétendre faussement que l’élection présidentielle avait été volée – ne se reproduira plus jamais. Ils ont créé le comité après que les républicains aient bloqué un projet de loi pour une commission indépendante sur la question.