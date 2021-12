le porte-parole populaire qui pactise avec les carmenistas

18/12/2021 à 18:09 CET

Elena Marin / Paloma Esteban

Cette semaine plus que jamais à José Luis Martinez Almeida la dualité de sa position lui pèse. En tant que maire de Madrid, vous devez faire avancer vos budgets et vous ne pouvez le faire que d’accord avec les carmenistas du groupe mixte, c’est-à-dire la gauche de la gauche (PSOE). Quoi Porte-parole national du PP, et malgré cette situation nouvelle au niveau local, il devra désormais faire face à la stratégie de Gênes de conquérir les électeurs de Vox. Des sources du consistoire considèrent que leur situation, en effet, est désormais compliquée. Bien qu’il soit libre de décider des politiques municipales, ces sources comprennent qu’il lui est très difficile en tant que porte-parole de Gênes « de faire accepter par le PP national ses négociations avec la gauche ». Parmi les Madrilènes populaires, l’idée est également répétée que sa position est « compliquée » et que marquer un discours cohérent avec la campagne de Gênes pour démolir la gauche ne sera pas une tâche facile, comme l’a publié El Periódico de España.

Au PP ils savent que Madrid a une forte projection nationale, et que le slam de Vox à Almeida ajoute à la rupture qui s’est déjà produite en Andalousie avec l’ultra parti. L’inconnu est comment cela affectera le prochain cycle électoral qui commence déjà l’année prochaine. Dans l’entourage du maire, ils limitent le verrou de l’extrême droite aux budgets de la ville et au malaise dérivé de la version 2021 du centre de Madrid, mais ils s’abstiennent d’évaluer si leur partenaire gouvernemental jusqu’ici prioritaire continuera sur le même pied. chemin et devra compter sur les carmenistas pour les projets futurs. Pourtant, le maire lui-même a publiquement justifié l’attitude de Javier Ortega Smith dans le cadre de la stratégie nationale de Vox, qui voit en Almeida le porte-parole du PP national et pas seulement le premier maire de la ville.

Les pactes budgétaires à Madrid ont mis à l’envers la stratégie PP. Quelques jours après qu’Isabel Díaz Ayuso ait réussi à se mettre d’accord sur ses comptes avec Vox, Almeida a fini par convenir d’un accord avec les dissidents de Más Madrid, les quatre conseillers les plus proches de sa prédécesseure, Manuela Carmena, si elle veut mener à bien le sien. Dans la Communauté, un pacte avec le parti de Santiago Abascal et au consistoire, un à la gauche du PSOE. A Gênes, ils réitèrent ce que le maire a dit et assurent que la stratégie de Santiago Abascal est claire : nuire au porte-parole national du parti et à Pablo Casado tout en augmentant le leadership du président régional.

Tel que publié par El Periódico de España, l’ultra formation est pleinement entrée dans la crise interne du PP, creusant la plaie de la bataille Gênes-Sol, conscients également que leur marge de pression sur Ayuso est très faible et nuirait aux intérêts de leurs propres électeurs. Avec Ayuso oui, mais avec Almeida (qui en arrière-plan ceux d’Abascal voient Casado), non.

Même si la direction nationale essaie de contextualiser les deux affaires et continue de penser que le maire a bien justifié « le paripé & rdquor; de Vox, la formation sait que les deux pactes ne sont pas seulement opposés, mais celui du consistoire de Madrid est difficile à expliquer compte tenu du fait que les conseillers faisaient partie du gouvernement municipal précédent. Almeida a déjà dû soutenir « Recover Madrid » pour sauver la nouvelle ordonnance sur la mobilité que le parti d’Abascal a refusé d’approuver car elle n’impliquait pas l’abrogation du centre de Madrid (les restrictions sur les voitures privées dans le centre-ville). Et sous peu, vous aurez à nouveau besoin, comme on pouvait s’y attendre, du appui de la gauche pour exécuter l’ordonnance terrasse, qui étant quelque chose de très local, a généré beaucoup de bruit ces dernières semaines avec des divergences entre les voisins et le syndicat des hôteliers.

Le malaise d’Almeida dû à l’impossibilité de se mettre d’accord avec Vox sur ses prochains budgets est évident et lui-même l’a fait savoir en public

Alors que le partenaire de la coalition municipale, Ciudadanos, sourit d’avoir pu isoler Vox, le maire n’a pas pu cacher un fort malaise depuis des jours. Sa première option était de se mettre d’accord sur les comptes avec le groupe dirigé par Javier Ortega Smith, en suivant les traces du président régional. Mais, fondamentalement, parce que la politique des pactes établis par les dirigeants nationaux a toujours été d’essayer de conclure des accords avec le parti à sa droite sans entrer dans leurs gouvernements. Surtout depuis le dernier cycle électoral, où les blocs de gauche et de droite ont été consolidés. Popular et oranges ont confirmé Vox en tant que partenaire externe stable et le PSOE a signé ses gouvernements avec Podemos. Ensuite, la coalition d’État viendrait.

Élections à venir

À présent, la principale crainte que voit Gênes est le changement de stratégie du parti ultra, qui utilisera l’approche de gauche du conseiller madrilène pour attaquer l’ensemble du parti conservateur. En effet, la campagne de Vox prend forme dans la City depuis des semaines et le jour même où ils ont définitivement rompu la négociation avec Almeida, leur porte-parole local, Javier Ortega Smith, a réitéré que ce changement de partenaires représente un La « trahison » du maire de ses électeurs et il a menti au diable que l’ultra-droite croyait avoir renversé : « Calvo (maire de Recupera Madrid) va avoir raison quand il dit que la politique de Carmena est venue pour rester. »

le les comparaisons avec la situation d’Ayuso sont également inévitables. La présidente de l’exécutif régional affirme en permanence que sa majorité de 64 sièges lui permet de gouverner seule même si elle a besoin du soutien extérieur de Vox, alors qu’Almeida est dans la même situation qu’elle avant les 4-M, conditionnée par un gouvernement de coalition avec les Citoyens.

Ayuso, conditionné par Vox

Le maire lui-même et Gênes ont tenté ces dernières semaines de se concentrer sur Vox et sa campagne nationale pour éviter qu’il ne soit lié au différentes directions du PP de Madrid. Les sources consultées assurent qu’elles trouveront dans le PP un moyen de défendre le besoin d’Almeida d’aller à gauche pour maintenir la stabilité du gouvernement municipal, « c’est son soldat et Gênes ne le laissera pas tomber », mais aussi que la politique discours, cela les complique.

D’autant plus que dans la Communauté de Madrid Ayuso maintient un tir à la corde avec Monastère du Rocío où il semble toujours gagner. Cela fait plusieurs jours que l’équipe du président a conclu l’accord budgétaire avec Vox. Ils insistent dans la Communauté que cela n’a pas été facile et que le croisement des reproches et de la tension entre les deux forces politiques s’est manifesté dans les échauffourées d’Ayuso et de Monasterio lors des sessions de contrôle de l’Assemblée, mais finalement Vox a accepté de signer un accord avec 13 points dans lesquels l’écriture du même a laissé plusieurs de ses demandes en passant ou a dilué son contenu.

De plus, une semaine seulement après le vote de ces budgets régionaux, la présidente de la Communauté s’est laissée le plaisir de ne pas donner un bal au Monastère en les conditions qu’il a voulu imposer aux lois LGTBI et trans de la région. La porte-parole de l’ultra savait qu’il ne serait pas possible d’approuver sa loi sur l’égalité telle qu’elle la présentait, puisque l’abrogation des deux lois mentionnées que son initiative incluait avait déjà été exclue, et elle s’est consacrée à traiter Ayuso de lâche ou à essayer de honte aux députés populaires qui ont rejeté sa proposition (« ils restent sans voix, intimidés et regardent par terre »), mais n’ont pas accepté les propositions de modification du populaire et le résultat est qu’il n’a pas obtenu les faveurs du leader populaire malgré le fait qu’il ait encore en main d’appuyer ou non sur le bouton du oui aux premières estimations d’Ayuso.

Dans Vox, ils savent qu’ils doivent être prudent dans leurs attaques contre Ayuso parce que son électorat pourrait ne pas le comprendre, cependant, avec Almeida, ils peuvent jouer et serrer les noix dans la mesure où il n’a pas la même liberté d’appliquer sa politique car elle est nécessairement conditionnée par son partenaire au gouvernement. Et à Madrid, l’essentiel, c’est que désormais c’est le maire qui est vraiment obligé de trouver un accord avec un parti à gauche du PSOE ou la capitale sera à court de Budgets. Le PSOE et Más Madrid ferment la porte comme Vox et il ne reste que les quatre conseillers carmenistas.