Le portefeuille anti-RFID Travelambo est aussi chic que sécurisé

Us Weekly a des partenariats d’affiliation afin que nous puissions recevoir une compensation pour certains liens vers des produits et services.

Bon, soyons réalistes: à quand remonte la dernière fois que vous vous êtes acheté un nouveau portefeuille? Comment va votre actuel? Est-il rugueux sur les bords, disquette et bourré d’anciennes cartes de récompenses que vous avez complètement oubliées? Est-ce que cela vous rend heureux lorsque vous le sortez de votre fourre-tout ou de votre sac à bandoulière? Et – peut-être le plus important – vous protège-t-il contre le vol numérique?

Il est probablement temps de vous acheter un nouveau portefeuille. Nous savons qu’il est temps pour Nous. Vous voulez quelque chose de chic mais toujours avec beaucoup de stockage, vous voulez qu’il soit de haute qualité et vous voulez qu’il ait des fonctionnalités de blocage RFID. Cela ne vous dérangerait certainement pas qu’il soit également abordable, n’est-ce pas? En gros, vous voulez ce portefeuille!

Voyez-le!

Obtenez le portefeuille de luxe en cuir véritable ciré de grande capacité Travelambo RFID bloquant pour seulement 26 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 5 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Ce portefeuille a tout ce qu’il faut. Il est fait à la main par une petite équipe d’artisans et possède une coque en cuir ciré avec un aspect et une sensation vintage. Nous adorons ce type de cuir, car comme le dit la marque, «plus vous utiliserez ce portefeuille longtemps, meilleure sera la surface du cuir». Nous ne pouvons certainement pas en dire autant de nos portefeuilles actuels!

Ce portefeuille a une grande capacité de stockage. Il s’ouvre presque comme un livre. Il dispose de 21 emplacements pour cartes, d’une fenêtre pour votre licence ou carte d’identité, d’une grande fente pour l’argent et d’un accessoire avec une fermeture à bouton que vous pouvez utiliser pour votre téléphone, votre passeport, votre monnaie ou tout autre chose. Il y a tellement de rangement dans ce portefeuille que vous pourriez totalement vous passer de sac!

Voyez-le!

Obtenez le portefeuille de luxe en cuir véritable ciré de grande capacité Travelambo RFID bloquant pour seulement 26 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 5 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Les fonctionnalités de sécurité sont une autre raison pour laquelle nous adorons ce portefeuille. Tout d’abord, il a une fermeture à bouton-pression. Plus important encore, il a une doublure en aluminium brodée sous sa coque pour bloquer les signaux RFID. Il peut protéger les informations sur votre identité, licence, cartes de crédit et de débit contre les voleurs numériques. Si vous avez déjà reçu un message de votre banque au sujet d’un achat que vous savez ne pas avoir effectué, il est possible que vos informations aient été volées via des signaux RFID!

Ce portefeuille de premier ordre est actuellement disponible en 30 couleurs, vous pouvez donc opter pour des nuances de cuir classiques comme le marron et le noir ou opter pour un bleu ciel, un or rose ou peut-être un vert foncé. Chacun est également livré dans une jolie boîte, ce qui en fait un cadeau fantastique. Tout le monde utilise un portefeuille, après tout – et s’ils ne le font pas, peut-être qu’ils n’ont tout simplement pas encore trouvé le bon!

Voyez-le!

Obtenez le portefeuille de luxe en cuir véritable ciré de grande capacité Travelambo RFID bloquant pour seulement 26 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 5 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Pas ton style? Achetez plus de Travelambo ici et découvrez d’autres portefeuilles ici! N’oublie pas pour consulter toutes les offres quotidiennes d’Amazon pour d’autres trouvailles intéressantes!

Découvrez plus de nos choix et offres ici!

Ce message vous est présenté par L’équipe Shop With Us de Us Weekly. L’équipe Shop With Us vise à mettre en évidence les produits et services que nos lecteurs pourraient trouver intéressants et utiles, tels que masques faciaux, autobronzants, Legging style Lululemon et tout le meilleurs cadeaux pour tout le monde dans votre vie. La sélection de produits et de services, cependant, n’est en aucun cas destinée à constituer une approbation de la part de Us Weekly ou de toute célébrité mentionnée dans le message.

L’équipe Shop With Us peut recevoir gratuitement des produits des fabricants à tester. De plus, Us Weekly reçoit une compensation du fabricant des produits sur lesquels nous écrivons lorsque vous cliquez sur un lien, puis achetez le produit présenté dans un article. Cela ne motive pas notre décision quant à savoir si un produit ou un service est présenté ou recommandé ou non. Shop With Us fonctionne indépendamment de l’équipe de vente publicitaire. Nous apprécions vos commentaires à ShopWithUs@usmagazine.com. Bon shopping!