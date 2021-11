Actualités Bitcoin

Le FMI dit que le portefeuille Bitcoin Chivo pourrait « augmenter la croissance » mais appelle à « rétrécir » la loi BTC en raison de la forte volatilité

23 novembre 2021

Le FMI a publié sa déclaration finale sur El Salvador adoptant Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du dollar américain.

Lors des discussions du FMI avec El Salvador, ils ont couvert la réglementation et la supervision des fournisseurs de services Bitcoin et du portefeuille électronique Chivo, mais les derniers projets d’émission d’obligations souveraines et d’utilisation du produit pour acheter des Bitcoins et financer des infrastructures le week-end dernier n’ont pas été discutés avec les autorités.

Comme nous l’avons signalé la semaine dernière, le président d’El Salvador, Nayib Bukele, a annoncé l’émission d’un milliard de dollars d’obligations Bitcoin, dont la moitié sera utilisée pour acheter du BTC sur le marché.

Les « experts » financiers ont été très critiques à l’égard des obligations volcaniques du Salvador. Ils manquent le point. Ces obligations sont des produits d’accès qui permettent aux investisseurs d’accéder à un actif sous-jacent auquel ils n’auraient autrement pas accès. Les Volcano Bonds sont une idée brillante. Continuez à lire 👇 https://t.co/kjxb4NlLZc – Alex Krüger (@krugermacro) 23 novembre 2021

Dans sa section sur les risques, l’agence a déclaré que les lacunes réglementaires et de surveillance non comblées liées à l’utilisation de Bitcoin présentent des risques importants pour les perspectives économiques.

Dans le même temps, il a noté que les gains tirés de l’inclusion financière et de l’amélioration des systèmes de paiement dus à l’introduction d’un portefeuille électronique public en USD pourraient augmenter la croissance.

Le communiqué a également noté que l’économie d’El Salvador a rebondi rapidement après la pandémie qui a interrompu dix années de croissance avec l’aide d’un instrument de financement rapide (RFI, 389 millions de dollars) approuvé en avril 2020.

Les envois de fonds et les investissements publics élevés ont également contribué à une forte reprise, l’économie devant croître d’environ 10 % en 2021 et de 3,2 % en 2022.

Dans sa section Bitcoin, le FMI salue les efforts visant à améliorer l’inclusion financière et à augmenter la croissance, mais a déclaré que les risques qui en découlent devraient également être pris en compte.

L’agence a souligné la forte volatilité des prix de la crypto-monnaie comme la raison des risques importants pour la protection des consommateurs, l’intégrité financière et la stabilité financière, ce qui donne également lieu à des passifs fiscaux éventuels.

« En raison de ces risques, Bitcoin ne devrait pas être utilisé comme monnaie légale », a-t-il déclaré, recommandant de restreindre le champ d’application de la loi Bitcoin et de renforcer la réglementation et la supervision du nouvel écosystème de paiement pour la protection des consommateurs, la lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le blanchiment d’argent. financement du terrorisme (LAB/CFT) et gestion des risques.

Le FMI a en outre appelé au portefeuille Chivo à séparer et à cantonner les avoirs de réserve, USD et BTC.

Quant au projet récemment annoncé d’utiliser le produit des nouvelles émissions d’obligations souveraines pour investir dans Bitcoin, il « exigera une analyse très minutieuse des implications et des risques potentiels pour la stabilité financière », a déclaré le FMI dans le communiqué.

