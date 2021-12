Le portefeuille crypto Ambire axé sur le défi reçoit 2,5 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement

Sofia, Bulgarie, le 2 décembre 2021,

– Le portefeuille cryptographique basé sur un navigateur Ambire a réussi à lever 2,5 millions de dollars lors d’un cycle de financement dirigé par LAUNCHHub Ventures.

L’entreprise, qui offre une exposition à des opportunités de gains défiants tout en optimisant les frais de gaz, a accueilli les investissements d’un grand nombre de grandes sociétés d’investissement privées, notamment Ascensive Assets, Metacartel Ventures et Zee Prime. Danish Chaudhry, PDG de la bourse bitcoin.com, a également rejoint le groupe en tant qu’investisseur providentiel.

« Cette approbation d’Ambire Wallet est incroyablement gratifiante pour notre équipe de développement talentueuse, qui a travaillé sans relâche sur un portefeuille qui offre une exposition défi aux masses. » a déclaré Ivo Georgiev, PDG d’Ambire (anciennement AdEx Network). « Le financement nous aidera à affiner et à commercialiser notre portefeuille riche en fonctionnalités, que nous sommes fermement convaincus que le marché de la cryptographie réclame. Le capital sera également utilisé pour élargir l’équipe, encourager les intégrations et fournir des liquidités pour notre jeton natif sur les échanges décentralisés. »

« Bien qu’il existe un grand nombre de portefeuilles de crypto-monnaie dans le paysage défi, le dernier produit d’Ambire est très prometteur, attirant à la fois les nouveaux arrivants et les vétérans de DeFi », a ajouté Todor Breshkov, partenaire fondateur de LAUNCHHub Ventures. « Ayant déjà mis sur le marché plusieurs produits percutants, l’équipe d’Ambire a toute notre foi et notre confiance. »

Créé pour simplifier les problèmes courants de la finance décentralisée et attirer à la fois les utilisateurs novices et les vétérans de la cryptographie, Ambire Wallet permet aux utilisateurs d’investir des fonds dans plusieurs protocoles de défi en un seul clic, ce qui les aide à gagner du temps et à réduire considérablement les frais d’essence. Les utilisateurs peuvent contourner le KYC en s’enregistrant avec un e-mail et un mot de passe ou en connectant leur portefeuille existant.

En utilisant une combinaison de transactions groupées, d’optimisations de trading et de Flashbots, l’application de portefeuille intuitive – qui est disponible sur ordinateur et bientôt sur mobile également – résout également le problème des transactions bloquées. Pour plus de sécurité, il peut être utilisé avec un portefeuille matériel et une intégration de carte de débit est en cours, permettant aux utilisateurs d’acheter de la crypto avec fiat.

Le portefeuille centré sur DeFi est contrôlé par l’organisation autonome décentralisée (DAO) Ambire et ses détenteurs de jetons $ WALLET, qui perçoivent les revenus générés par la plate-forme. Le premier jeton de gouvernance pour un portefeuille axé sur le défi, $WALLET confère des droits de vote sur les modifications apportées à la proposition et la mise en œuvre de nouveaux protocoles.

Ambire Wallet fait partie d’un écosystème complet qui comprend une plate-forme publicitaire préservant la confidentialité et un portail de jalonnement, ce dernier permettant aux utilisateurs de jalonner des jetons ADX pour gagner un rendement.

À propos du portefeuille Ambire

Le portefeuille cryptographique multi-devises Ambire simplifie le processus d’achat, d’investissement et de gestion des actifs numériques. Conçue pour offrir une exposition aux meilleures opportunités de revenus défiants, l’application de portefeuille préservant la confidentialité permet aux utilisateurs de diversifier leur portefeuille tout en économisant de l’argent sur les frais d’essence. L’équipe de base d’Ambire opère dans le secteur de la cryptographie depuis 2016 et a également été le pionnier d’un marché décentralisé alimenté par blockchain pour la publicité ainsi que d’un portail de jalonnement.

Contacts

Spécialiste en communication