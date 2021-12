Robin des Bois

Le portefeuille crypto de Robinhood entrera en phase bêta pour les utilisateurs de la liste d’attente à la mi-janvier

AnTy29 décembre 2021

L’application de trading d’actions et de crypto-monnaie sans commission Robinhood (Nasdaq: HOOD) a annoncé mercredi qu’elle lancerait la phase bêta de son portefeuille de crypto-monnaie le mois prochain.

Les portefeuilles seront déployés auprès de milliers de clients de la liste d’attente, atteignant plus de 1,6 million de personnes. Lorsque Robinhood a annoncé pour la première fois en septembre l’arrivée officielle des portefeuilles crypto, 1 million de personnes se sont inscrites en moins de 30 jours.

Construire des portefeuilles et connecter des millions de clients en chaîne est une « grande entreprise » en tant que telle ; le déploiement se fera méthodiquement, en gardant la sécurité à l’esprit, a déclaré Robinhood.

Les portefeuilles crypto permettront aux clients de Robinhood d’envoyer et de recevoir des actifs crypto depuis l’application. Pour l’instant, les utilisateurs ne peuvent échanger que le nombre limité de cryptos disponibles sur la plateforme.

La société de services financiers a en outre partagé que les commentaires de son programme Alpha ont révélé que 66% des clients qui n’ont pas de portefeuille crypto s’attendent à avoir une seule adresse pour toutes leurs transactions. Mais ce ne sera pas le cas, et chaque pièce aura sa propre adresse de portefeuille.

Leur enquête a également montré que ses clients souhaitent en savoir plus sur la cryptographie et le processus de déplacement de leurs actifs numériques, y compris les « frais de réseau » et « l’ID de transaction ».

Robinhood a déclaré qu’il introduirait également des fonctionnalités de sécurité supplémentaires pour les transactions cryptographiques, notamment une authentification multifacteur intégrée à l’application et des contrôles de transaction pour savoir où les pièces sont envoyées.

Et tandis que les transactions cryptographiques sur Robinhood resteront sans commission, les transactions en chaîne nécessitent des frais de réseau, et les testeurs de portefeuille Alpha veulent ces informations au moment du transfert d’une manière simple et compréhensible.

« Alors que certains disent que 2021 est l’année où la crypto s’est généralisée, la vérité est que la plupart des gens se familiarisent encore avec la classe d’actifs et la façon de naviguer dans la blockchain. Avec le lancement des portefeuilles, nous sommes ravis de jouer un rôle important en accueillant pour la toute première fois un large éventail d’investisseurs dans la cryptosphère.

