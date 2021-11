Le portefeuille crypto intégré de Brave pour donner à 42 millions d’utilisateurs l’accès aux DApps pour les chaînes compatibles EMV

Jeton d’attention de base (BAT)

Le portefeuille cryptographique intégré de Brave en libre-service donnera à 42 millions d’utilisateurs l’accès aux DApps pour les chaînes compatibles EMV

AnTy17 novembre 2021

La fonctionnalité de portefeuille est actuellement limitée au navigateur de bureau de Brave, mais sera bientôt ajoutée à ses versions Android et iOS. En 2022, le Brave Wallet fera de Solana le support par défaut de DApp.

Navigateur axé sur la confidentialité, Brave a annoncé la prise en charge d’un portefeuille de crypto-monnaie natif dans son navigateur et a remplacé l’extension de portefeuille MetaMask.

Brave a annoncé mardi le portefeuille de crypto-monnaie intégré gratuit, permettant à ses 42 millions d’utilisateurs de stocker, gérer et échanger leur portefeuille de crypto-monnaie à partir d’un seul portefeuille.

« Les marchés de la cryptographie sont en plein essor, divers actifs ayant atteint plusieurs sommets historiques au cours de la dernière année. Plus d’entreprises que jamais acceptent maintenant la cryptographie, et il y a une adoption importante de la part des investisseurs institutionnels. »

Avec des millions de personnes qui deviennent des utilisateurs de crypto, ils ont tous besoin d’un portefeuille pour stocker leur crypto.

En tant que tel, Brave permettra désormais à ses utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger des crypto-monnaies, de stocker leurs NFT et d’interagir avec Web 3 directement depuis leur navigateur. Le portefeuille prend principalement en charge Etherem, les chaînes compatibles EMV telles que Polygon, xDai, Avalanche et L2s.

Pour l’instant, cela signifie que vous ne pouvez pas acheter de Bitcoin ou de Dogecoin bien que le Bitcoin enveloppé (WBTC) soit une option. Cependant, il indique qu’il est en train d’ajouter la prise en charge de Bitcoin et d’autres blockchains.

Déjà, Brave s’est associé à la blockchain Solana, comme annoncé lors de la première conférence Breakpoint de Solana la semaine dernière à Lisbonne, au Portugal.

En 2022, le Brave Wallet intégrera la blockchain Solana, ce qui en fera la valeur par défaut pour le support DApp, a-t-il annoncé mardi.

Étant natif du navigateur, cela ne nécessite pas d’extensions. La plupart des extensions de portefeuille crypto présentent des risques de sécurité inhérents et sont plus sensibles au vol d’actifs, a-t-il déclaré.

Le portefeuille crypto de Brave, en tant que tel, réduit les risques de sécurité et prendra également moins de ressources CPU et de mémoire que ceux basés sur des extensions comme Metamask et sera moins sensible aux tentatives de phishing.

Brave fournit également un support pour d’autres portefeuilles comme Metamask et des portefeuilles matériels comme Ledger et Trezor.

Pour la première fois, Brave a déclaré que ses utilisateurs auraient également accès aux applications décentralisées Web 3 (Dapps) sans installer d’extensions de navigateur. Grâce à Brace Wallet, les utilisateurs peuvent voir des graphiques de marché en direct et historiques alimentés par CoinGecko, profiter de la fonctionnalité d’échange intégrée, envoyer et recevoir des actifs, acheter avec fiat via Wyre et interagir avec les DApps pour tout réseau compatible EVM.

« Pour les DApps… Avec la sortie de Brave Wallet aujourd’hui sur Desktop (et bientôt sur mobile), vous avez soudainement 42 millions de nouveaux utilisateurs avec un accès Web 3 activé par défaut. C’est énorme », a déclaré Brian R. Bondy, co-fondateur et directeur technique de Brave, sur Twitter.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.