Le portefeuille de jeux GTA de Rockstar présenté comme diversifié

Image : Jeux Rockstar

Rockstar Games est largement connue sous le nom de société Grand Theft Auto, un propriétaire de réputation Take-Two a tenté de dissiper dans sa dernière présentation aux investisseurs en soulignant que Rockstar Games fabriquait également d’autres choses comme LA Noire et Midnight Club.

En plus de publier ses résultats du premier trimestre hier, Take-Two a publié une présentation aux investisseurs de 41 pages décrivant les stratégies et la croissance actuelles de l’entreprise. Une de ces stratégies ? Continuer à gagner une tonne d’argent avec GTA V et Online près d’une décennie après leur sortie initiale.

Mais il y a plus à Rockstar, le studio derrière le blockbuster éternellement lucratif, que de simples jeux de crime en monde ouvert. « Rockstar Games : portefeuille diversifié de propriété intellectuelle à la pointe de l’industrie », lit-on en haut de la diapositive 10 (via l’utilisateur de Twitter Adam Dorsey). Il détaille ensuite le succès non seulement de GTA V, mais aussi de… GTA Online et de la série GTA dans son ensemble. Franchises au sein des franchises.

Capture d’écran : Take-Two

La diapositive 11 souligne que Rockstar a également créé Red Dead Redemption, étirant les deux jeux sortis sur une décennie en une trilogie grâce à la récente sortie autonome du mode multijoueur Red Dead Online. La plupart des studios aimeraient avoir une série ouverte acclamée par la critique, sans parler de deux. Mais ce n’est pas un témoignage d’expérimentation et de diversité.

Capture d’écran : Take-Two

La diapositive 12, qui met en évidence LA Noire, Max Payne 3 et Midnight Club : Los Angeles, complète ce portefeuille « divers » de jeux sur les hommes qui se promènent autour de tirs. Il n’inclut pas les dates, mais pour ceux qui gardent une trace à la maison, LA Noire est sorti en 2011 et n’a pas vu de suite en dehors de l’extension mini-VR de 2017. Max Payne 3 est sorti en 2012. Et malgré quatre jeux séparés et deux remix supplémentaires, nous n’avons pas eu de nouveau jeu de course Midnight Club depuis 2008.

Pourquoi ai-je l’impression que Rockstar sortira une autre version de GTA avant l’arrivée du revival tant attendu de Midnight Club ?