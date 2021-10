Le portefeuille de messagerie sociale Alty migre d’Ethereum vers Algorand

Portefeuille de messagerie sociale Alty, le portefeuille crypto en un clic pour WhatsApp et Telegram, a migré sa plate-forme d’Ethereum vers le blockchain d’Algorand réseau pour rendre les transactions cryptographiques dans le chat instantanées et sans gaz.

Alogrand a fait des nouvelles au public dans un communiqué de presse le mardi 12 octobre. Selon l’annonce, avec cette migration, les utilisateurs de Whatsapp et Telegram peuvent envoyer et recevoir la pièce native ALGO d’Algorand et d’autres jetons basés sur la norme de jeton Algorand ASA simplement en utilisant leurs applications de chat.

Alty est un portefeuille innovant en un clic, indépendant de la plate-forme de messagerie sociale, qui permet aux utilisateurs de Whatsapp et de Telegram d’effectuer des transactions cryptographiques et des micropaiements dans le chat. Il permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions sur les blockchains Bitcoin, Ethereum et maintenant Algorand en utilisant l’automatisation pour connecter les portefeuilles numériques des utilisateurs à leurs numéros de téléphone.

Le produit phare d’Alty est Alty Chatbot grâce auquel les utilisateurs peuvent commander les prix du marché en temps réel pour les actifs numériques, recevoir des flux d’actualités et des informations à jour concernant ces marchés et envoyer des conseils à d’autres utilisateurs dans des environnements de discussion de groupe.

Avec Alty, les utilisateurs peuvent créer des portefeuilles en quelques secondes, envoyer et recevoir des cryptos vers un numéro de téléphone avec une simple commande et sans enregistrer de longues adresses. Le bot Alty Crypto Spider fournit aux utilisateurs les dernières nouvelles et mises à jour du marché de la cryptographie. Grâce au portefeuille Alty, les utilisateurs peuvent conserver et échanger n’importe quel jeton ERC20 et ASA à la volée sans avoir à regarder les statistiques du marché et sans frais.

Pour améliorer encore les capacités de sa plate-forme, Alty a également annoncé avoir récemment clôturé un tour de table de 1 500 000 $ dirigé par Borderless Capital.

La décision de migrer vers la blockchain Alogrand est due à des problèmes d’évolutivité d’Ethereum et de Bitcoin et à des coûts élevés. Selon Alty, « avec l’augmentation du nombre de microtransactions par jour entre les membres de la communauté, il est devenu évident qu’une solution plus évolutive était nécessaire pour réduire les frictions au plus près de zéro ». Avec la blockchain Algorand, Alty promet que les transactions et les micropaiements dans le chat seront instantanés et pratiquement insipides.

Liran Peretz, PDG d’Alty, a déclaré :

«Nous sommes ravis d’avoir établi un partenariat avec l’organisation la plus avant-gardiste de l’industrie de la cryptographie. Tous les outils Alty que les influenceurs utilisent pour gérer et monétiser leurs communautés viennent d’être mis à niveau et nous avons instantanément constaté une augmentation de l’engagement des utilisateurs et des transactions de portefeuille du jour au lendemain.

Pour apporter l’interopérabilité indispensable à sa plate-forme, Alty s’est également associé à Fondation pour l’opérabilité entre les portefeuilles (FIO), un consortium de l’industrie, composé de portefeuilles, d’échanges, de processeurs de paiement cryptographiques et de diverses autres entités de premier plan, offrant un protocole qui «élimine le besoin de voir, ou même de connaître, les adresses publiques de la blockchain». Grâce à FIO, Alty remplace les adresses de portefeuille blockchain par des surnoms pour simplifier le processus de transaction dans le chat.

