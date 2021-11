Le portefeuille de prêts au logement abordable était en difficulté même avant la pandémie: George Alexander Muthoot, MD, Muthoot Finance

La demande est bonne et la concurrence est également intense, mais nous sommes confiants d’atteindre les objectifs.

NBFC Muthoot Finance a annoncé une augmentation de 8 % en glissement annuel de son bénéfice net consolidé du deuxième trimestre à Rs 1002,9 crore malgré la décroissance de ses activités hors or. Le bénéfice net de la division des prêts d’or a augmenté de 11% en glissement annuel à Rs 994 crore, et la part dans le bénéfice consolidé s’élève à 99%. Le directeur général George Alexander Muthoot s’entretient avec Rajesh Ravi de FE au sujet de l’activité de prêt d’or et d’autres plans.

Muthoot signale un ralentissement lorsqu’il est comparé séquentiellement. Quelles sont vos perspectives pour l’exercice ?

Le premier trimestre a été quasiment stable en raison du confinement. Nous ne pourrions croître qu’au deuxième trimestre et nous donnons une guidance de 15 % pour l’exercice et nous pensons pouvoir l’atteindre. La demande est bonne et la concurrence est également intense, mais nous sommes confiants d’atteindre les objectifs.

Qu’en est-il des défauts dans le livre de prêts d’or ? La plupart des banques déclarent des NPA plus élevés ?

Le prêt d’or est un produit où le défaut est faible. En cas de défaut, nous pouvons vendre aux enchères et réécrire l’argent. Dans le cas des autres produits, il faudra encore deux trimestres pour revenir à la normale. Désormais, seules les grandes entreprises comme le e-commerce se portent bien. Pour les MPME et les petits commerçants, il faudra un ou deux quarts de plus pour retrouver une activité normale.

Vous avez mentionné une clientèle très agitée dans votre présentation. Merci de préciser ?

Les prêts sont accordés pour un an, mais la plupart des clients concluent les prêts en quatre à cinq mois. Une grande partie des prêts en or est remboursée dans les six premiers mois. Le portefeuille total change au moins deux à trois fois par an.

Combien coûte l’acquisition de nouveaux clients ?

Nous acquérons près de 3 lakh de nouveaux clients chaque trimestre. Et nous avons des clients réguliers qui reviennent après un ou deux ans et certains clients ont plus d’un prêt. Notre clientèle totale est de 2 crores et notre clientèle active est d’environ 50 lakh.

La concurrence des banques et autres NBFC est considérée comme forte. Voyez-vous vos taux d’intérêt baisser?

Nous devons proposer des tarifs plus bas pour intéresser certains clients, mais nous essayons de conserver notre rentabilité. La concurrence est rude et la demande est bonne.

Qu’en est-il de votre coût des fonds? Et répandre ?

Notre coût différentiel des fonds est de 7 à 7,5 %, mais nous avons des prêts hérités qui ont des taux d’intérêt plus élevés. Près de 25 % du fonds nous appartient et le coût est presque nul. L’écart d’intérêt est de 10 à 11 % pour les autres fonds.

LTV moyenne pour le portefeuille d’or ?

Nous n’accordons pas de prêts supérieurs à 75 % de LTV et la LTV d’un prêt spécifique dépend du prix de l’or du jour. Notre LTV moyenne est d’environ 70-71% pour le portefeuille total.

Votre activité non-or montre une décroissance de la valeur comptable et de la rentabilité. Quel regard portez-vous sur les filiales non aurifères ?

La microfinance se portera bien à l’avenir une fois que les clients commenceront à rembourser. Le gouvernement encourage le secteur et les banques se refinancent également. Muthoot possède de petits portefeuilles dans le financement du logement et de l’automobile. Nous sommes très prudents dans notre portefeuille de prêts au logement et avons réduit la taille du livre. Le portefeuille de prêts au logement abordable était en fait en difficulté avant même la pandémie. Il y a des problèmes de qualité et de livraison dans le secteur du logement abordable. Le secteur reviendra avec le retour des migrants au travail.

Vous envisagez un référencement de vos filiales ?

Le portefeuille total de nos filiales est très réduit. Il doit devenir substantiel pour nous de penser à une quelconque forme de désinvestissement. Le financement immobilier ne représente que 3 % et le financement automobile ne représente que 1 % de notre portefeuille.

