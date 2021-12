Le portefeuille de prêts de HDFC Bank aux MPME dépasse Rs 13 000 cr dans l’Uttar Pradesh

Au 30 septembre 2021, le portefeuille de prêts aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) pour l’Uttar Pradesh s’élevait à 13 154 crores de roupies, a déclaré la banque HDFC dans un communiqué.

Le plus grand prêteur du secteur privé du pays, HDFC Bank, a déclaré vendredi que son livre sur les MPME avait enregistré une croissance de 17% en glissement annuel à plus de Rs 13 000 crore à la fin septembre dans l’Uttar Pradesh.

Au 30 septembre 2021, le portefeuille de prêts aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) pour l’Uttar Pradesh s’élevait à 13 154 crores de roupies, a déclaré la banque HDFC dans un communiqué. Le prêteur basé à Mumbai a déclaré qu’il avait jusqu’à présent proposé des prêts à plus de 66 000 MPME, dans l’État le plus peuplé du pays. Dans le cadre du programme ECLGS du gouvernement, la HDFC Bank a versé des avances à plus de 5 950 unités de MPME dans l’État.

Le programme de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) a été introduit pendant la pandémie en mai 2020, pour fournir une aide financière aux entreprises touchées par la pandémie, et envisageait de fournir des prêts non garantis d’une valeur de 3 lakh crore aux MPME et aux entreprises à travers le pays. Le dispositif ECLGS avait une échéance en septembre 2021.

La HDFC Bank avait commencé à offrir des prêts aux MPME dans l’Uttar Pradesh en 2004, et au cours des 17 dernières années, elle a accordé des prêts à 66 869 entreprises de l’État, a déclaré le prêteur.

Ces entreprises démontrent l’esprit d’entreprise qui constitue l’épine dorsale de la croissance économique. HDFC Bank a jusqu’à présent accordé des prêts à des clients MPME dans plus de 500 villes et villages couvrant 75 districts de l’État d’UP, a-t-il déclaré. La banque compte 537 succursales dans l’État.

« Les MPME sont l’épine dorsale de l’économie et comptent parmi les plus grands créateurs d’emplois. Nous sommes fiers d’avoir été un partenaire dans leur parcours de croissance avec nos produits de classe mondiale », a déclaré Shyamal Singh, directeur régional, Business Banking Uttar Pradesh, HDFC Bank. Il a déclaré que, bénéficiant d’un environnement politique favorable, l’État entreprenant de l’Uttar Pradesh présente des opportunités pour les MPME et les banques. « Pour répondre à ces exigences, nous allons nous étendre à 30 autres emplacements dans l’État et augmenter notre empreinte numérique », a-t-il ajouté.

