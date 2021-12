Le portefeuille de prêts en microfinance augmente de 5,16% au S1FY’22 : MFIN

Cette tendance à l’amélioration devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres », a déclaré le PDG et directeur de MFIN, Alok Misra.

Le portefeuille total de prêts de microfinance pour la première moitié de l’exercice en cours s’élevait à 2 43 737 crores de roupies, soit une augmentation modérée de 5,16 % par rapport à la période correspondante du portefeuille de prêts bruts de l’année dernière de 2 31 778 crores de roupies, a déclaré un haut responsable du MFIN. .

« Le système de garantie de crédit pour les IMF a également eu un impact positif sur la situation des liquidités, en particulier de certaines IMF de taille moyenne et petite. ..Les directives harmonisées sur la microfinance pour toutes les entités réglementées, qui devraient prochainement stimuler le secteur en offrant des règles du jeu équitables pour les NBFC-IMF », a-t-il déclaré.

Microfinance Institutions Network (MFIN), une association pour le secteur de la microfinance en Inde, a déclaré qu’en septembre, 13 banques détenaient la plus grande part du portefeuille de microcrédit avec un encours total de prêts de 1 012 209 crores de roupies, soit 41,52 % de univers total du micro-crédit.

« Les IMF-NBFC sont le deuxième plus grand fournisseur de microcrédit avec un montant de prêt en cours de Rs 82 749 crore, représentant 33,95 % du portefeuille total de l’industrie. Tandis que les petites banques de financement ont un montant total de prêt en cours de Rs 40 534 crore avec une part totale de 16,63 pour cent et le reste est assuré par de petites autres institutions », a déclaré MFIN.

Le portefeuille de prêts des NBFC-IMF a enregistré une croissance de 15,45% en glissement annuel à Rs 81 408 crore pour la période sous revue 2021, contre Rs 70 512 crore en cours en septembre 2020.

