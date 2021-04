Le portefeuille de prêts or de CSB Bank a ralenti, l’activité globale a repris au quatrième trimestre

Le portefeuille de prêts d’or de CSB a augmenté de 61,05% en glissement annuel au cours du dernier trimestre pour toucher 6 121,34 crores de roupies.

Le portefeuille de prêts d’or de CSB Bank a ralenti au quatrième trimestre, tandis que l’activité globale s’est redressée, a déclaré la banque dans un dossier réglementaire.

Le prêteur basé à Thrissur a indiqué que ses dépôts avaient augmenté de 21,2% en glissement annuel (en glissement annuel) au cours du quatrième trimestre, tandis que les avances avaient augmenté de 26,7% pour la même période. CSB Bank avait précédemment annoncé qu’elle s’attend à ce que ses avances augmentent de 20 à 22% cet exercice malgré un ralentissement de la croissance des prêts d’or.

Le prêteur a signalé que ses dépôts s’élevaient à 19 140 crore Rs au 31 mars 2021, tandis que CASA s’élevait à 6 161,80 crore Rs et à des dépôts à terme à 12 978,24 crore Rs.

Le portefeuille de prêts d’or de CSB a augmenté de 61,05% en glissement annuel au cours du dernier trimestre pour toucher 6 121,34 crores de roupies. Séquentiellement, le portefeuille de prêts d’or n’a augmenté que de 8,65% par rapport à 5 633,75 crores de Rs rapportés au troisième trimestre de l’exercice en cours.

La banque a rapporté une augmentation de 89% en glissement annuel de ses bénéfices nets du troisième trimestre à Rs 53,05 crore sur des intérêts plus élevés et des revenus de trésorerie. La banque, âgée de 101 ans, a ouvert 101 succursales au cours de l’exercice 21.

