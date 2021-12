Le portefeuille d’identité multi-chaînes Safle lève 4 millions de dollars dans un tour de table privé

Safle, un portefeuille d’identités multi-chaînes et un fournisseur d’infrastructure blockchain de nouvelle génération, a levé plus de 4 millions de dollars lors d’un tour de table mené par GSR, MapleBlock, GSR, Ghaf Capital Partners et Sanctum avec la participation de Momentum6, NFT Tech, Sanctum Ventures, AU21 Capital, New Tribe Capital et l’homme d’affaires et joueur de poker lituanien Tony G Invezz ont appris un communiqué de presse.

Le tour fait suite à un financement initial de 900 000 $

Le tour fait suite à une collecte de fonds de démarrage de 900 000 $ en octobre, que le Woodstock Fund, les fondateurs de Polygon (MATIC / USD) et le Draper Dragon Fund ont dirigé et soutenu. Le portefeuille non dépositaire est également un protocole d’identité autonome et une infrastructure d’outils de développement pour l’écosystème blockchain, dont la vision est de créer des expériences transparentes pour les développeurs et les utilisateurs au sein de l’écosystème décentralisé.

Safle lance une application Web et un smartphone ainsi qu’une extension de navigateur

Safle travaille sur des points de contact qui incluent une application pour smartphone, une application Web et une extension de navigateur qui permettront aux utilisateurs et aux développeurs de l’écosystème d’interagir sans friction. Vijay Garg de Mapleblock a commenté :

L’équipe Safle se concentre fortement sur l’amélioration de l’expérience utilisateur DeFi via votre portefeuille. Son UI / UX était de loin supérieure à la plupart des solutions existantes dans l’espace. Nous croyons également fermement en votre vision de créer une identité en chaîne qui s’étend sur plusieurs chaînes, tout en conservant la garde complète de vos actifs à tout moment.

Projet de lancement du token SAFLE

Le projet lance également le jeton natif $ SAFLE, conçu pour servir de jeton de gouvernance polyvalent pour l’ensemble de l’écosystème Safle. La communauté Safle gère le réseau grâce à une tokenomics $ SAFLE autosuffisante. Les détenteurs de $ SAFLE pourront apporter des modifications aux caractéristiques et fonctions du portefeuille et de ses services d’outils.

Dunstan Teo de Sanctum Ventures a ajouté :

NFT et GameFi sont actuellement les deux choses les plus populaires sur la blockchain. Nous nous engageons et ajoutons activement des projets qui facilitent l’innovation, la durabilité et un accès simplifié à l’écosystème. Vision et technologie sûres. les solutions peuvent changer la donne dans ce segment. Nous sommes ravis de faire partie du voyage de Safle.

Safle a récemment annoncé son IDO très attendu pour le token $ SAFLE sur Polkastarter.

