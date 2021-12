Annonces

Le portefeuille électronique Mynt soutenu par Ant Group aux Philippines permettra à ses plus de 50 millions d’utilisateurs d’investir dans la cryptographie

AnTy6 décembre 2021

Globe Fintech Innovations, communément appelée Mynt, envisage une plate-forme qui permettra à des millions d’utilisateurs de son portefeuille mobile GCash d’investir dans des crypto-monnaies et des actions, a déclaré lundi le directeur général, selon un rapport de Bloomberg.

GCash compte 51 millions d’utilisateurs enregistrés, avec 23 millions de connexions quotidiennes. Le portefeuille mobile enregistre un pic de transactions quotidiennes moyennes à 15 millions.

Un tiers de ses utilisateurs actifs souscrivent à au moins un service financier proposé par GCash.

Dans une interview avec Bloomberg, la PDG Martha Sazon a déclaré que la société « doublerait ses prêts » et développerait ses offres de services financiers. La société vise à offrir ses services d’investissement et de prêt à des millions de Philippins financièrement mal desservis.

À la suite de sa dernière levée de fonds, Mynt a atteint le statut de licorne et est évalué à plus de 2 milliards de dollars. Le fournisseur de paiement est soutenu par le groupe Ant, une filiale du groupe chinois Alibaba.

Après avoir franchi le cap des 1 000 milliards de pesos de transactions l’année dernière, la société est en passe d’atteindre 3 500 milliards de pesos (69,5 milliards de dollars) de transactions d’ici la fin de l’année. Dans son interview, Sazon a également déclaré que Mynt avait également déclaré quatre mois consécutifs d’« Ebitda positif » et de revenu net après impôt.

L’entreprise envisage d’offrir un service d’envoi de fonds « plus abordable » pour les Philippins à l’étranger ainsi qu’un service « achetez maintenant et payez plus tard ».

