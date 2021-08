Le portefeuille en cuir officiel Apple MagSafe est à -50%… profitez-en ! | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Dans ce portefeuille, vous pouvez transporter des cartes bancaires, une pièce d’identité, de l’argent ou tout ce que vous voulez, toujours avec votre iPhone… et il ne se détache pas !

L’une des nouveautés de la nouvelle gamme iPhone 12 d’Apple est la technologie MagSafe: modules complémentaires qui collent magnétiquement à l’iPhone. Ce Portefeuille en cuir officiel Apple Il vous permet de transporter les documents que vous transportez habituellement dans un portefeuille… mais collés sur votre iPhone.

Saisir 50 % de réduction sur le portefeuille officiel en cuir MagSafe d’Apple, il reste à seulement 32,50 euros. Vous économisez plus de 32 euros ! Vendu et expédié par Amazon avec la livraison gratuite le lendemain. Il est de couleur Baltic Blue, mais vous l’avez aussi de couleur California Poppy (orange).

Ce portefeuille en cuir Se fixe magnétiquement à la coque de l’iPhone ou à une coque compatible MagSafe. Ne vous inquiétez pas, il ne se détachera pas, bien que les acheteurs recommandent de le coller directement sur le téléphone ou sur un étui Apple officiel pour une meilleure adhérence.

Ce portefeuille en cuir fabriqué par Apple s’adapte parfaitement à l’iPhone grâce à l’aimant MagSafe au dos du téléphone.

C’est un portefeuille conventionnel avec de la place pour environ trois cartes de crédit. Il convient également à la pièce d’identité, à l’argent, aux photos d’identité, aux papiers, etc.

Il ajoute juste quelques millimètres d’épaisseur au mobile, vous pouvez donc l’utiliser normalement. Avec l’avantage que vous évitez de transporter un portefeuille conventionnel dans votre poche, car vous pouvez désormais transporter vos cartes et documents avec votre iPhone. Bien mieux que de transporter des cartes en vrac dans votre poche, qui peuvent être pliées lorsque vous êtes assis.

Ce portefeuille en cuir avec MagSafe est un produit officiel d’Apple cela vaut actuellement 65 euros dans l’Apple store officiel, mais Amazon vous le vend à moitié prix.

Il est fait avec Cuir européen tanné et raffiné avec un procédé spécial, il est très résistant et agréable au toucher, et il ne démagnétise pas et n’interfère pas avec la piste magnétique ou les puces NFC des cartes bancaires.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Il n’est compatible qu’avec les téléphones de la gamme iPhone 12, qui sont les seuls à être équipés de MagSafe. C’est-à-dire: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Il est très inhabituel pour un produit officiel et avec quelques mois sur le marché Apple de chuter de 50%, donc si vous êtes intéressé, ne manquez pas l’occasion.

Tu peux recevoir 50 % de réduction sur le portefeuille officiel en cuir MagSafe d’Apple, il reste à seulement 32,50 euros. Vous économisez plus de 32 euros ! Vendu et expédié par Amazon avec livraison gratuite le lendemain. Il est de couleur Baltic Blue, mais vous l’avez aussi de couleur California Poppy (orange).

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.