Le portefeuille MetaMask prend désormais en charge l’échange et le jalonnement d’Orbes

MetaMask n’est pas seulement un portefeuille crypto populaire, mais également une solution de référence pour tous ceux qui souhaitent participer au secteur DeFi de l’industrie de la cryptographie. Le portefeuille a récemment annoncé qu’il étendait sa liste de jetons pris en charge, révélant que ses dernières pièces prises en charge sont ORBS, une crypto-monnaie officielle du réseau Orbs.

L’échange ORBS arrive à MetaMasko

Selon l’annonce, les utilisateurs peuvent désormais échanger ou parier sur ORBS directement depuis leur portefeuille MetaMask. De plus, MetaMask regroupera également des données provenant de plusieurs sources différentes, y compris des échanges décentralisés populaires (DEX), pour garantir que les utilisateurs obtiennent toujours le meilleur prix possible et les frais les plus bas que l’industrie a à offrir.

Jusqu’à présent, ORBS a été coté sur un certain nombre de grandes bourses, notamment Uniswap (UNI) et Balancer (BAL). Avec son ajout à MetaMask, les utilisateurs pourront désormais l’échanger directement dans le portefeuille.

MetaMask permet également de parier

Comme mentionné, le portefeuille permettra également aux utilisateurs de parier des jetons ORBS sur son application mobile grâce au fait que Tetra, le portefeuille de paris officiel ORBS, est désormais également connecté à MetaMask.

La possibilité de parier sur ORBS sera disponible sur les applications Android et iOS, mais aussi sur les PC, pour ceux qui préfèrent échanger sur leurs ordinateurs de bureau et portables.

Le processus de pari est également extrêmement simple, et tout ce que les utilisateurs doivent faire est d’aller sur le site Web de Tetra à partir de leur application MetaMask et de parier leurs jetons ORBS. Orbs a même un tutoriel

sur la façon de parier en utilisant Tetra de MetaMask, qu’il a partagé dans le cadre de l’annonce.

En fin de compte, MetaMask est maintenant devenu un lieu de prédilection pour détenir, échanger ou parier des ORBS, tout comme il a déjà servi pour d’autres crypto-monnaies et jetons DeFi.