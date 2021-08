Le portefeuille Novi de Facebook est prêt à être commercialisé, déclare David Marcus

David Marcus, chef de la division des services financiers de Facebook, a révélé que le portefeuille numérique Novi est prêt à arriver sur le marché. Il a annoncé cette nouvelle dans un article de blog le 18 août en parlant de l’état actuel du système de paiement aux États-Unis. Marcus pense que l’infrastructure de paiement aux États-Unis présente des défauts importants et que Facebook peut aider à y remédier.

Dans le billet de blog, Marcus a déclaré que le système de paiement actuel n’est pas interconnecté. De plus, cela prend du temps et coûte cher. En conséquence, environ 1,7 milliard de personnes dans le monde ne sont toujours pas bancarisées. En outre, une fraction plus importante des personnes ayant accès aux services bancaires est mal desservie. Marcus estime qu’environ 62 millions d’Américains font partie de la population non bancarisée ou mal desservie.

S’il pense que la pandémie de COVID-19 a poussé davantage de personnes à adopter des modes de paiement numériques, il pense que les entreprises et les législateurs doivent agir rapidement pour garantir que davantage de personnes rejoignent l’économie numérique. Selon lui, les États-Unis ont adopté une approche détendue pour adopter des technologies qui peuvent aider à résoudre les défis ci-dessus.

Marcus estime que les États-Unis devraient être à la pointe de l’innovation financière. Cependant, il affirme que l’approche détendue a amené le pays à céder sa position à des pays comme la Chine, qui a franchi des étapes clés avec sa CBDC.

Novi vient à la rescousse

Selon Marcus, le portefeuille Novi de Facebook offre une solution interopérable qui permet aux particuliers et aux petites entreprises de transférer de l’argent localement et internationalement rapidement et à moindre coût. Il a réitéré que Novi n’a pas l’intention de se lancer à Diem, anciennement Libra, sans les approbations réglementaires nécessaires. À cette fin, la Diem Association a engagé un dialogue constructif avec les régulateurs et les législateurs du monde entier.

Marcus a noté que Novi a obtenu une licence dans presque tous les États des États-Unis et n’a pas l’intention d’opérer tant qu’elle n’aura pas obtenu les autorisations nécessaires. Bien qu’il pense que la Diem Association a répondu à toutes les préoccupations concernant son intention de développer le Diem stablecoin et un réseau de paiement compatible qui le soutiendrait, le projet n’a pas encore reçu le feu vert pour le lancement.

Selon lui, le principal facteur empêchant le projet d’avancer est l’implication de Facebook. Alors que les régulateurs estiment que Facebook ne devrait pas être impliqué dans les paiements et les services financiers, Marcus a noté que l’organisation soutenait les paiements via Facebook Payments depuis 2009. En tant que tel, il pense que Facebook mérite plus de crédit, étant donné que son système de paiements a affiché 100 milliards de dollars (73,07 milliards de dollars). ) volume au cours des quatre derniers trimestres.

La publication Novi Wallet de Facebook est prête à être commercialisée, selon David Marcus qui est apparu en premier sur Invezz.