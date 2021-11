Le portefeuille numérique ChangeNOW est disponible sur iOS et Android

L’échange crypto ChangeNOW a lancé son propre portefeuille NOW non dépositaire, permettant des transactions cryptographiques et des achats fiduciaires auprès de sociétés cryptographiques dans le confort de votre téléphone, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Plus de 20 000 paires de devises disponibles

La version bêta du portefeuille est disponible pour les appareils iOS et Android. Les utilisateurs peuvent effectuer des transactions avec plus de 20 000 paires de devises, quel que soit leur emplacement. La plate-forme à grande vitesse a créé le portefeuille dans le but de fournir l’expérience de transaction la plus utile et la plus pratique du marché.

Développement axé sur la communauté

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le ChangeNOW adopté a adopté une approche communautaire du développement de portefeuille, demandant aux utilisateurs réels des commentaires sur les besoins auxquels l’industrie ne répond pas. Cela a permis à ChangeNOW de produire un portefeuille unique et de haute qualité ainsi que les connaissances acquises grâce à leur expérience sur le marché des crypto-monnaies.

NOW Wallet rejoint l’application de suivi, les paiements et les nœuds

Les utilisateurs ne seront pas invités à s’inscrire, ils peuvent donc commencer à utiliser le portefeuille dès qu’ils le téléchargent depuis l’App Store et Google Play. NOW Wallet rejoint les rangs des produits stellaires tels que l’application NOW Tracker, NOW Payments, NOW Nodes, l’application ChangeNOW et d’autres produits de l’écosystème ChangeNOW.

Une expérience d’achat fluide et agréable

NOW Wallet n’est pas dépositaire, donne aux utilisateurs un contrôle total sur leurs fonds et intègre l’intégration des cartes de crédit et des comptes bancaires. Son cryptage est à la hauteur des normes les plus élevées de l’industrie. En connectant un compte bancaire ou une carte de crédit, les transactions fiduciaires sécurisées vers les crypto-monnaies sont à portée de clic.

Mike Ermolaev, directeur des relations publiques de ChangeNOW, a commenté le lancement du portefeuille NOW :

NOW Wallet est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis un certain temps et nous sommes prêts à présenter la version bêta du produit. La clé du processus était de s’assurer que le produit final était quelque chose que l’utilisateur moyen trouverait pratique et utile. Pour y parvenir, nous impliquons notre communauté dans le processus et adaptons le portefeuille à leurs désirs et besoins. Nous sommes fiers du produit final et sommes convaincus que nos utilisateurs actuels et nouveaux vont l’adorer.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent