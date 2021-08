in

Facebook, dont le système de paiement est déjà utilisé dans plus de 160 pays dans 55 devises, bat Twitter, qui prévoit d’intégrer BTC Lightning Wallet dans chaque compte. Pendant ce temps, le co-fondateur d’Ethereum est sceptique quant aux plans du géant des médias sociaux dans l’espace crypto.

“Novi est prêt à arriver sur le marché”, a écrit David Marcus du géant des médias sociaux Facebook dans un article de blog. Novi est un portefeuille numérique lié au système de paiement basé sur la blockchain Diem.

Le projet de stablecoin de Facebook Diem, précédemment nommé Libra, a été introduit pour la première fois en juin 2019 avec le plan initial d’être soutenu par un large éventail de monnaies fiduciaires et de dette publique. Maintenant, il est censé être lancé en tant que pièce stable adossée uniquement au dollar américain.

Mais il s’est heurté à la résistance des régulateurs mondiaux, ce qui a conduit à son changement de marque sous le nom de Diem. Dans son article de blog, Marcus a signalé les obstacles accrus auxquels le projet a été confronté, qui n’a pas encore été lancé.

Marcus, l’ancien chef de PayPal embauché par Facebook en 2018 pour diriger ses efforts de blockchain, a déclaré mercredi que le système de paiement mondial était défectueux, trop lent et trop coûteux, entre autres, et qu’ils pouvaient le réparer. Et Novi peut jouer un rôle déterminant dans cela, a-t-il déclaré.

« Le changement est attendu depuis longtemps. Cela se produira d’une manière ou d’une autre », a déclaré Marcus, co-fondateur de Diem Association, un consortium à but non lucratif supervisant le développement de Diem stablecoin.

« Nous pensons qu’il est déraisonnable de retarder la livraison des avantages de paiements numériques moins chers, interopérables et plus accessibles. »

Marcus a noté qu’ils cherchaient les autorisations réglementaires nécessaires et avaient déjà obtenu des licences et des approbations pour Novi dans presque tous les États des États-Unis. “Nous ne lancerons pas là où nous n’avons pas encore reçu de telles autorisations”, a-t-il ajouté.

Il a ajouté que la Diem Association est actuellement engagée dans un dialogue avec les régulateurs américains et mondiaux et a répondu à toutes les préoccupations légitimes soulevées afin de pouvoir créer des pièces stables de haute qualité et conformes avec des protections étendues des consommateurs.

Novi, anciennement appelé Calibra, est conçu pour permettre aux utilisateurs d’ajouter de l’argent à leur portefeuille qui serait converti en une monnaie numérique Diem qui pourrait ensuite être envoyée à d’autres dans le monde entier. Mais pour l’instant, Novi commencerait seulement par offrir de la monnaie fiduciaire dans le portefeuille numérique, mais « cela apporterait beaucoup de valeur aux gens », a déclaré Marcus.

Marcus a en outre noté que Facebook est déjà « un acteur » dans l’industrie des paiements. Il a permis un volume de paiements de plus de 100 milliards de dollars au cours des quatre derniers trimestres tout en étant utilisé dans plus de 160 pays pour des paiements dans 55 devises.

“Je crois fermement que s’il y avait une chance de créer un protocole ouvert et interopérable pour l’argent sur Internet et de vraiment changer la donne pour les personnes et les entreprises du monde entier, c’est maintenant.”

Tout comme Facebook, le co-fondateur et PDG de Twitter, Jack Dorsey, travaille à apporter des paiements à sa plate-forme de médias sociaux. La semaine dernière, Dorsey a déclaré qu’il utilisait “Lightning pour activer une devise pour Internet” en permettant à chaque compte sur Twitter de se lier à un portefeuille Bitcoin Lightning.

« FB a de nouveau battu Twitter au poing. Et jack possède une société de paiement axée sur la crypto-monnaie », a tweeté @IamNomad, un teneur de marché de la crypto-monnaie.

Cependant, le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, est sceptique quant aux grands projets de Dorsey et du PDG de Facebook, Mark Zuckerburg, dans le domaine des crypto-monnaies.

Commentant les plans de Dorsey pour créer une nouvelle entreprise axée sur les services financiers décentralisés utilisant Bitcoin (BTC), Buterin a déclaré dans une interview avec Bloomberg ; il n’a pas vraiment la fonctionnalité pour le faire car il a été conçu en grande partie pour être une “monnaie de la maison”.

Ceci est différent d’Ethereum, qui permet de mettre directement des actifs soutenus par ETH ou Ethereum dans ces contrats intelligents où des conditions arbitraires régissent la façon dont ces actifs sont libérés, “Jack va essentiellement devoir créer son propre système qui applique ces règles”, il mentionné.

Quant au plan de Zuckerberg de transformer Facebook en une « entreprise métaverse », Buterin a souligné une « énorme méfiance » à l’égard de la plate-forme de médias sociaux ; en tant que tel, il a recommandé à Zuckerberg de s’appuyer à la place sur la blockchain existante.

