Le portefeuille numérique Novi prêt à être affiché sur le marché, déclare David Marcus de Facebook

Facebook Inc a annoncé que son portefeuille numérique Novi tant attendu est prêt à être utilisé.

Dans un article de blog publié sur Medium.com le 18 août, David Marcus, directeur de Facebook Financial, a écrit que le portefeuille Novi est configuré pour s’intégrer à l’application Facebook. Marcus a exprimé sa confiance dans la capacité de Novi à réussir malgré plus de deux ans d’obstacles réglementaires.

“Novi est prêt à entrer sur le marché. Il est réglementé et nous sommes confiants dans notre capacité opérationnelle à dépasser les normes élevées de conformité qui nous seront demandées.”

Marcus, cependant, n’a pas précisé l’heure à laquelle le lancement aura lieu, à part dire que le portefeuille est prêt à partir.

Marcus a décrit le portefeuille Novi comme le meilleur moyen de transférer facilement de l’argent entre les personnes. Il a déclaré que le système de paiement numérique serait « mondial, ouvert, interopérable, en temps quasi réel, bon marché » et un « protocole mondial compatible avec l’argent ». En outre, il a écrit que le système “permettrait aux personnes, aux créateurs et aux entreprises de déplacer de l’argent de manière transparente et d’innover grâce à l’argent programmable”.

Marcus a mentionné que Novi est un portefeuille réglementé, indiquant que le système de paiement peut dépasser les normes élevées de conformité qui pourraient être requises.

“Nous pensons qu’il est déraisonnable de retarder la fourniture des avantages de paiements numériques moins chers, plus interopérables et accessibles”, a-t-il déclaré.

Marcus a expliqué pourquoi l’Association Diem a déplacé son siège de la Suisse aux États-Unis, affirmant que le rejet des autorités était “profondément anti-américain”.

Les luttes réglementaires de Diem

En décembre 2020, Facebook a changé le nom de sa crypto-monnaie Libra en Diem. Pendant ce temps, Marcus s’attendait à ce que la crypto-monnaie Diem et le portefeuille Novi de la société de médias sociaux soient lancés en 2021.

Depuis l’annonce en juin 2019, le projet de cryptographie de Facebook a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des régulateurs, un problème qui a contraint l’entreprise à revoir à la baisse ses ambitions et à initier un changement de marque.

Le projet a initialement fait face à une résistance intense en partie parce qu’il est né de Facebook et en partie parce que ses objectifs ambitieux semblaient menacer les systèmes financiers traditionnels gérés par le gouvernement.

Facebook a changé le nom de sa crypto-monnaie Libra en Diem pour démontrer que le projet a une “indépendance organisationnelle” alors qu’il tente d’obtenir les approbations réglementaires pour son lancement. L’organisme indépendant (association Balance), qui gère le projet, s’est rebaptisé l’association Diem en avril de cette année.

Cependant, la portée de la Diem Association a été considérablement réduite car les principaux partenaires se sont retirés du plan après avoir révélé que le projet était confronté à la controverse et aux obstacles réglementaires des législateurs du monde entier.

Initialement, une pièce Balance était censée être adossée à un panier de pièces. Mais les régulateurs ont fait part de leurs préoccupations concernant l’impact de la Balance sur la stabilité financière en matière de blanchiment d’argent et de confidentialité des données.

En avril, la Diem Association a réduit ses plans initiaux et a déclaré qu’elle offrirait des pièces stables adossées à la devise d’un seul pays plutôt qu’une seule devise adossée à plusieurs devises.

Source de l’image : Shutterstock