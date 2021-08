Le portefeuille Realme MagDart de type Mag Safe présenté dans des rendus divulgués

Bien qu’il soit déjà connu que le fabricant chinois de smartphones Realme sera le premier du côté Android du monde à introduire une solution de charge magnétique, la société a veillé à ce que la marque de la technologie au chargeur soit fortement “inspirée ” par Apple.

Suivant l’exemple d’Apple, Realme présentera également les accessoires de l’écosystème MagDart. Le premier de ces produits est une imitation de l’accessoire MagSafe Wallet. Et pas de surprise pour deviner, Realme l’appellera MagDart Wallet.

Un leaker populaire, OnLeaks et 91Mobiles ont mis au point des rendus qui montrent les caractéristiques et la conception du portefeuille MagDart. Bien que les fuites suggèrent que Realme pourrait proposer d’autres accessoires similaires une fois le téléphone avec MagDart sorti, cela nous donne également un aperçu du téléphone – Realme Flash.

Parlons d’abord du portefeuille MagDart. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la société a délibérément tenté de rendre le produit similaire à l’accessoire MagSafe, il peut contenir jusqu’à trois cartes de crédit et peut être attaché magnétiquement au téléphone. De plus, ce portefeuille est doté d’une béquille en aluminium intégrée qui peut aider à maintenir le téléphone en position verticale pour vos appels vidéo ou votre consommation multimédia mains libres.

La fuite montre un portefeuille MagDart de couleur blanche avec un smartphone de couleur argent, cependant, étant donné que les téléphones Realme sont disponibles en différentes couleurs, on peut supposer que le portefeuille sera également disponible dans plusieurs options de couleur.

(Crédit image : 91 Mobiles)

Parlons de Realme Flash, le premier téléphone Android avec une solution de charge magnétique. Les fuites montrent que le téléphone abritera un triple capteur de caméra arrière avec un grand flash LED à deux tons placé en position horizontale.

La configuration de la caméra est placée dans un îlot de caméra rectangulaire désormais commun situé dans le coin supérieur gauche du téléphone et le téléphone sera au moins disponible dans une option de couleur argentée. Bien que les composants internes ne soient pas encore connus, le téléphone pourrait être le prochain produit phare de Realme et s’attendre à ce qu’il soit lancé à un prix plus élevé.

Realme peut-il déchiffrer le code ?

Maintenant que Realme dévoilera la technologie MagDart lors d’un événement plus tard dans la journée, nous allons connaître la vision de Realme derrière cette technologie, ses accessoires et, espérons-le, le téléphone également. Bien que Realme ait déclaré que sa solution MagDart offrira une charge plus rapide que la solution MagSafe d’Apple, il ne s’agit pas seulement de développer et de dévoiler le produit.

Le plus grand défi réside dans la mise en œuvre de la solution. Depuis qu’Apple a lancé une poignée de téléphones et a un meilleur contrôle sur son écosystème, y compris le logiciel, il a pu offrir une expérience transparente en intégrant MagSafe profondément dans iOS.

Realme, en revanche, est exactement à l’opposé du spectre et lance beaucoup plus de téléphones en un an que vous ne pouvez en compter sur vos doigts, cela se résumera à la qualité de la mise en œuvre de Realme et au nombre de téléphones qu’il introduit équipés de MagDart.