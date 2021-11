Le portier de New York dit qu’il a une preuve écrite que le défunt résident lui a laissé une partie de sa succession

Un portier de Manhattan a affirmé qu’un habitant de l’immeuble lui avait laissé une partie de sa succession d’un million de dollars – et dit maintenant qu’il a les formulaires signés pour le prouver.

Jose Rafael Padilla a déposé une plainte en septembre, affirmant que le défunt résident de Midtown East, James Clayton Larmett, 69 ans, avait promis de lui laisser un tiers de sa succession, étant donné les années du portier à s’occuper de Larmett et de sa femme, Linda.

Les avocats de la succession ont riposté dans les documents judiciaires plus tôt ce mois-ci que le procès devrait être jeté parce que même s’il y avait un accord oral, cela ne serait pas légalement suffisant pour changer le testament de Larmett – qui désignait tout son argent à trois organismes de bienfaisance pour animaux. La femme de Larmett est décédée en 2016.

Padilla a donc maintenant soumis deux documents dans l’affaire qu’il dit que Larmett a écrite avant sa mort, indiquant que le résident voulait léguer une partie de sa succession à son portier.

Les formulaires – des questionnaires auxquels Larmett a répondu pour le service prépayé Legal Shield – indiquent qu’il souhaitait répartir ses actifs à parts égales entre Padilla et deux associations caritatives pour les animaux.

Larmett a rempli un formulaire le 4 avril 2020 et le deuxième le 29 janvier 2021. Sur le formulaire précédent, il a indiqué qu’il souhaitait que Padilla reçoive un quart de sa succession. Dans le plus récent, il a dit qu’il voulait faire du portier pour obtenir un troisième plus lourd.

Les documents indiquent que Larmett avait une maison d’une valeur de 1,8 million de dollars, 23 000 $ de comptes bancaires, au moins une voiture et une police d’assurance-vie.

Le portier de 62 ans du 14 Sutton Place a expliqué dans un affidavit déposé précédemment pourquoi les souhaits de Larmett n’avaient pas été consignés dans un testament mis à jour.

Jose Rafael Padilla était connu pour être un soignant dévoué de James Clayton Larmett et de sa femme, Linda.William Farrington

« En raison de la maladie et de l’avènement des restrictions COVID-19, les testaments n’ont pas été préparés et exécutés conformément au questionnaire sur les testaments soumis à Legal Shield », a déclaré l’affidavit de Padilla.

« Le défendeur avait rempli et signé ces deux formulaires et avait demandé à M. Padilla de les soumettre en son nom à Legal Shield … pour la préparation et l’exécution d’un testament mis à jour reflétant la promesse », a écrit l’avocat de Padilla, Stephen Weiss, devant le tribunal. papiers la semaine dernière.

Weiss a reconnu que les formulaires n’énoncent pas spécifiquement le contrat.

« Mais il n’y a aucune ambiguïté dans leur intention », a-t-il déclaré.

Dans son costume, Padilla a déclaré qu’il connaissait les Larmett – qui n’avaient pas d’enfants – depuis qu’il les avait aidés à emménager dans le bâtiment il y a 28 ans. Il a dit qu’il était » devenu proche » du couple, s’occupant même des animaux de compagnie de Larmett.

Padilla dit que l’épouse de 69 ans a fait promettre à Padilla avant sa mort de prendre soin de son mari, ce qu’il a fait, notamment en s’occupant de lui quotidiennement et même en dormant dans son appartement jusqu’à ce qu’une aide-soignante soit embauchée, selon son costume.

L’avocat spécialisé en succession de Larmett, Richard J. Miller, a déclaré mardi au Post qu’il existe une barre haute pour faire un testament valide à New York – y compris la présence de témoins indépendants – qui existent pour protéger la personne qui signe le testament.

« Les documents que M. Padilla soumet – qui, selon lui, ont été remplis par M. Larmett – ne répondent à aucune de ces exigences de seuil et laissent donc de nombreuses réponses à désirer, y compris des problèmes pouvant aller non seulement de l’authenticité mais aussi de l’état mental. capacité ou même une influence indue », a déclaré Miller.

Miller a ajouté que tous ces litiges ne font que retirer l’argent que Larmett a laissé aux associations caritatives pour les animaux.

« Cette affirmation de M. Padilla et le fait que nous soyons en litige rendent un très mauvais service aux bénéficiaires caritatifs restants », a déclaré Miller. « Tout ce que font les réclamations de M. Padilla, c’est augmenter … le temps, les dépenses et le manque d’actifs entre les mains des bénéficiaires. »