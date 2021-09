Le Portoricain Danielito Zorrilla et l’Aztèque Pablo Cesar Cano prêts à la guerre

« El Zorro » contre « El Demoledor » ravivera la rivalité classique de Porto Rico contre. Mexique (Photo : Amanda Westcott / Triller

Miami, Floride – Un autre chapitre de la rivalité entre le Mexique et Porto Rico, prendra vie aujourd’hui dans la ville du soleil ; Miami Une rivalité qui existe depuis des années depuis l’époque de Wilfredo Gómez contre Carlos Zarate, Julio César Chávez contre Héctor Camacho à Miguel Cotto et Saúl “Canelo” Alvarez. Sans aucun doute la rivalité la plus excitante de la boxe.

Maintenant, cette fois, c’est au tour de l’un des combattants invaincus les plus prometteurs de Porto Rico ; Danielito Zorrilla (15-0, 11KO). “El Zorro” comme il s’appelle lui-même connaît très bien le défi auquel il sera confronté lorsqu’il mesurera le dangereux Mexicain Pablo César ‘Demolisher’ Cano (33-7-1, 23Kos) dans le combat principal de la série #TrillerFightClub et ce qui pourrait être consulté sur leur site Web à WWW.FITE.TV

Pour Cano c’est l’occasion de reprendre le chemin qu’il avait emprunté avec de belles victoires dont une contre l’ancien champion du monde Jorge Linares.

“Nous sommes heureux car le combat a pu reprendre et l’opportunité de revenir sur le ring n’a pas été gâchée”, a déclaré Cano. “Ce sera un grand combat, nos styles vont s’harmoniser pour offrir un grand spectacle ce soir.”

Le Mexicain était confiant dans sa préparation mais non sans avoir d’abord reconnu l’envie et la jeunesse du combattant portoricain. “Ils vont voir le meilleur de moi, je me suis préparé à ce combat pour tout donner”, “J’ai l’expérience, mais ce n’est pas tout, il apporte de la jeunesse et de l’enthousiasme dans ce combat, alors que le meilleur gagne” il conclu en disant Cano.

‘El Zorro’ rêve de grandes scènes et ce combat est le plus important de sa jeune carrière. Cano qui est un combattant expérimenté qui a affronté les meilleurs combattants de sa division dont Erik Morales, Shane Mosley, Jorge Linares et Paulie Malignnaggi entre autres.

“C’est une excellente opportunité de continuer à se développer en tant que combattant et nous sommes déjà impatients de monter sur le ring et de montrer de quoi nous sommes faits”, a déclaré Zorrilla. “Porto Rico et le Mexique donnent toujours de bons spectacles, je suis prêt et je l’ai vu prêt, je pense qu’aujourd’hui sera un grand combat”, a ajouté le combattant de Barrio Ingenio à Toa Baja, Porto Rico.

Danielito Zorrilla contre. Pablo Cesar Cano est présenté par Miguel Cotto Promotions en association avec Golden Boy Promotions avec Triller et fera partie de #TrillerVerzII et peut être vu exclusivement sur WWW.FITE.TV à partir de 18h00 HE) aujourd’hui mardi 14 septembre 2021 .