Le Portoricain Eddie Rosario a frappé le cycle contre les Giants

Le portoricain du Braves d’Atlanta, Eddie Rosario, a brillé ce dimanche avec l’arbre et frappé les cycle avant le Géants de San Francisco, étant le quatrième joueur à réaliser une telle chose lors de la saison 2021 de Ligue majeure de baseball – MLB.

Lors du match Braves vs Giants à Oracle Park à San Francisco, Eddie Rosario a passé un après-midi parfait avec le bois et a battu pour le cycle dans la victoire de son équipe, étant le quatrième joueur à réaliser un tel engagement au cours de la saison 2021 actuelle du Major. Ligues et le deuxième d’Atlanta, puisque Freddie Freeman l’a fait contre les Marlins.

Rosario a doublé en première manche, a réussi un tour du chapeau en cinquième, a frappé un circuit d’un point en septième et a tiré un simple en neuvième pour sortir le cycle de la première tête de série pour les séries éliminatoires de la MLB 2021, conduisant au pair .course et en marquant un pour marquer une brillante performance sur la route.

Quel autre joueur des Braves a eu un jeu comme ça ?

Le Portoricain de 29 ans rejoint Herman Long, Duff Cooley, Johnny Bates, Bill Collins, Albert Hall, Mark Kotsay et Freddie Freeman en tant que huitième joueur des Braves à frapper pour le cycle dans l’histoire de la Ligue majeure de baseball. De plus, il accompagne son partenaire Freeman, Jake Cronenworth et Trea Turner comme ceux qui l’ont atteint lors de la récolte 2021 actuelle.

D’autre part, Rosario est le cinquième joueur d’origine portoricaine à atteindre le cycle et le premier à le faire depuis Bengie Molina lors de la saison 2010 de la Ligue majeure de baseball.

CYCLE ! Eddie Rosario a passé un après-midi PARFAIT #SomosMLB #HazloGrande pic.twitter.com/phtSHNGwFV – MLB Porto Rico (@MLBPuertoRico) 19 septembre 2021

Après cette performance remarquable, Eddie Rosario a battu .264 lors de la saison 2021 de la MLB avec 12 circuits, 88 coups sûrs, 57 points produits et 36 points marqués.

Et avec les Braves…

Il a 16 coups sûrs en 50 présences au bâton, cinq circuits, 11 points produits, sept points marqués et une moyenne de 0,320.