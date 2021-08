Le Portoricain Jay Wheeler sort ‘Dos tragos’, son troisième single de 2021

Aux Premios Juventud, il a remporté le prix de la nouvelle génération masculine.

L’artiste urbain portoricain Jay Wheeler, l’une des grandes promesses du genre, a sorti vendredi son nouveau single et clip, Dos tragos, après avoir remporté le prix New Male Generation aux Premios Juventud.

« Je suis ravi que les gens écoutent Two Drinks. Il y a toujours une pression pour sortir de la nouvelle musique – et j’adore le faire ! – mais je voulais m’assurer que cette chanson était parfaite pour que tout le monde puisse l’apprécier comme il se doit », a déclaré Wheeler dans un communiqué.

“Je veux que les gens le chantent, ‘perree’ (danse bien attachée), et peut-être qu’ils se sentiront aussi inspirés pour faire le premier pas avec ce coup de cœur (engouement)”, a-t-il ajouté.

Two Drinks est le troisième single de Wheeler cette année, après Seeing the Roof et sa ballade de la Saint-Valentin, February Love, comme détaillé dans le communiqué.

Cependant, avec Dos tragos, l’artiste ramène un reggaeton mélodique qui montre sa gamme vocale, ainsi que sa capacité à créer des crochets accrocheurs qui feront danser les gens.

Two Drinks raconte l’histoire d’un garçon qui attend le bon moment pour faire le premier pas et rencontrer une fille avant de perdre sa chance.

Au cours de sa courte carrière de cinq ans, Wheeler a sorti deux albums produits par le vétéran producteur de reggaeton portoricain DJ Nelson, Platónico (2019) et Platónicos (2020), qui comprenaient le succès qui l’a catapulté vers la gloire, La curiosidad, aux côtés de Myke Towers.

Et avez-vous déjà entendu son nouveau single ? Qu’est-ce que tu en penses? Nous vous laissons le lien pour que vous puissiez le voir.