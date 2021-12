Le Portoricain Jayson Vélez bat son compatriote Jean Carlos Quintana par décision unanime

Jayson Vélez avec le maire de Juncos Alfredo « Papo » Alejandro.

Juncos, PORTO RICO – Devant un public avide de bonne boxe qui remplissait le Rafael Amalbert de Juncos Coliseum, Universal Promotions a présenté avec succès la carte « Dale Knockout to COVID », marquant le redémarrage de la boxe professionnelle avec un public à Porto Rico.

Dans le match stellaire de la nuit, l’idole des Juncos Jayson « La Maravilla » Vélez (30-8-1, 21KO’s) a réussi à imposer son ancienneté contre un brave Jean Carlos « El Indio » Quintana (9-1, 5KO’s), le battant par décision unanime en huit tours.

« Je dois applaudir à quel point Quintana est courageux », a déclaré Vélez. «Même si j’ai promis de l’assommer au sixième et que je l’avais sur le point de l’éliminer à ce tour, il voulait continuer à se battre et n’a pas permis à son corner d’arrêter le combat. Il a beaucoup de talent, mais il faut respecter les normes ».

« Les opportunités doivent être saisies au bon moment et non anticipées. Dans ce combat, je voulais montrer mes compétences, et j’ai réussi. J’ai pu frapper beaucoup, sans risquer grand-chose, car ce n’était pas nécessaire. J’ai dit que le poids était un facteur dans mes combats passés, et c’est ce que je ressentais aujourd’hui. Voyons ce qui se passe maintenant, 135 ou 140 livres, il faut voir où sont les meilleures opportunités. Il ne reste plus qu’à dire à tout le monde que ‘Je suis de retour’. »

Vélez a utilisé un jab précis, qui a constamment pénétré la défense de Quintana. Bien que le mocano ait été blessé à plusieurs reprises, son état et sa bravoure l’ont tenu debout tout au long du défi.

Les juges ont marqué 79-73 (x2) et 78-74.

Dans le combat semi-stellaire de la nuit, Edgardo « Gardy » Rolón (6-0, 3KO’s) de Coroza et Gil Iglesias (4-1, 4KO’s) de Cagüeño ont présenté au public un match exquis avec le tag Fight of the Year .

Le combat a été un combat intense, où les deux combattants ont relié des mains puissantes, se blessant à plusieurs reprises. Dans le deuxième épisode, Rolón a réussi à renverser Iglesias, ce qui a finalement été décisif dans les tableaux de bord des juges.

« Nous avons promis et nous avons tenu, c’était le combat de la nuit », a déclaré Rolón. « Je voulais que ce niveau me teste. Iglesias a mené un grand combat, le combat qu’il avait à faire. Notre plan de combat était presque parfait, et c’est pourquoi nous avons remporté la victoire. Je l’ai blessé à plusieurs reprises, mais il n’est pas venu jouer et s’est rétabli en raison de son excellente condition. Je remercie Iglesias pour le grand combat que nous avons eu ce soir. »

De son côté, Iglesias a indiqué que « c’était un combat serré. La chute, qui bien que le coup ait été un peu derrière la tête, a été ce qui a défini le combat. Rolón est un grand rival. Je suis satisfait de ma prestation. Merci à tous les fans qui sont venus nous soutenir ce soir. Toujours avec les deux sacs, celui de gagner et de perdre. Même si je sais qu’aujourd’hui nous avons gagné plus que nous ne pouvions perdre. Je suis sûr que ce n’est que le début de grandes choses à venir pour ma carrière ».

Rolón a remporté la victoire à l’unanimité avec les cartes 57-56 (x2) et 58-55.

Dans un match de boxe féminine entre Porto Rico et le Mexique, Mayaguez Carmarie « Karma » Matos (2-0, 1KO) a battu la combattante mexicaine expérimentée Karla « La Princesa » Valenzuela (3-23-3, 1KO) par décision unanime.

Les trois juges ont obtenu la même note de 40 à 36.

Dans d’autres combats, Juan « Juancito » Zayas (4-0-1, 4KO) de Bayamon avait l’air énorme, enchaînant des combinaisons rapides et précises pour tuer San Juan Steven Colón (0-1) en deux rounds.

Guaynabeño Harold Laguna (3-0, 3KO) a envoyé Darwin Alvarez (0-2) en deux épisodes.

Pendant ce temps, le Cagüeño, Gabriel Planell (1-0, 1KO) a connu des débuts réussis en battant James Morales (0-1) par TKO en deux tours.