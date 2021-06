Le Portoricain José “Chiquiro” Martínez dit adieu à la boxe

Photo : Archives

Dans une note publiée sur son compte Facebook, le Portoricain « Chiquiro » Martínez a annoncé qu’il se retirait de la boxe après une carrière réussie de 20 ans. Il y fait un bref résumé de sa marche dans les 12 cordes. Nous partageons avec vous leurs expressions :

“Je veux commencer à remercier Dieu car sans lui rien n’aurait été possible, ma famille, Miguel Cotto Promotions, l’équipe de travail et tous les sponsors au cours de ma carrière de boxeur.”

« C’était une fierté de représenter ma ville de Las Marías et mon pays. Au cours de ma carrière, j’ai eu mes triomphes et acquis une expérience que je n’oublierai jamais. Ils ont 20 ans dans ce sport de boxe, de voyages, d’entraînement et de beaucoup de sacrifices pour toujours donner le meilleur. Je me sens super content de tout ce que j’ai pu accomplir. Je remercie tous ceux qui m’ont accompagné d’une manière ou d’une autre, toujours reconnaissants envers vous ».

“C’est une décision difficile pour moi, mais j’ai d’autres objectifs et une famille à laquelle je veux consacrer mon temps et en tirer le meilleur parti. Je continuerai à aider d’autres boxeurs dans le sport.

“Avec ceci, je vous fais savoir que je prends ma retraite en tant que boxeur professionnel. Je me retire la tête haute, heureuse et éternellement reconnaissante à Héctor Soto, Bryan Pérez, Miguel Cotto et Promociones Miguel Cotto de m’avoir toujours fait confiance. Merci Porto Rico et ma chère ville de Las Marías ».

José “Chiquiro” Martínez

Fierté Marieño