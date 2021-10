Le Portoricain ‘Lobo’ Torres à son grand test contre Price

‘Lobo’ Torres avec plusieurs anciens champions du monde Floyd Mayweather, Jr. (Photo: Víctor Planas)

Le Vegas, Nevada – Jean Carlos ‘Lobo’ Torres, de Trujillo Alto, Porto Rico a attiré l’attention des connaisseurs de boxe lorsqu’il a signé avec Mayweather Promotions après avoir été dans le camp de Gervonta Davis, qui affronterait Leo Santa Cruz à l’époque.

Depuis lors, Torres (19-0, 15 KO) a signé avec Mayweather Promotions, ce qui l’a amené à participer à l’événement massif mettant en vedette Floyd Mayweather, qui a affronté Logan Paul. Le résultat du Portoricain a été une victoire par KO technique au deuxième tour sur Zack Kuhn, lors d’un duel organisé à Miami.

Le samedi 30 octobre prochain au Mandalay Bay Resort & Casino dans la ville de Las Vegas, Torres affronte un adversaire prudent tel que Darwin Price (17-1, 10 KOs), qui a été plusieurs fois champion national et professionnellement, il a une seule défaite contre Malik Hawkins, mais c’est en raison d’une blessure au genou qu’il a subie pendant le combat qu’il gagnait largement avant la blessure.

« Je considère mon adversaire comme mon plus gros test de toute ma carrière et c’est pourquoi nous avons travaillé si dur dans le gymnase Mayweather avec mon entraîneur Yowy (Yoel González) », a déclaré ‘Lobo Torres.

«Une victoire mènera à de grands combats et m’établira parmi les meilleurs à 140 livres. Mon adversaire, à mon avis, est comme s’il était invaincu, il a de très bons outils et ce sont les défis que nous recherchons pour être les meilleurs de la division et nous faire remarquer », a déclaré Torres.

Le combat Torres-Price fera partie de la formation étoilée entre le champion poids welter de la World Boxing Association Jamal James, qui défend son titre contre Radzhab Butaev, dans un combat qui sera diffusé en direct sur Showtime. Le combat de Torres ne sera pas télévisé.