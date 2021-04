PORTO RICO – Olajuwon Acosta, la fierté du Roosevelt Résidentiel situé dans la ville de Mayagüez (La Sultana del Oeste), qui dans sa carrière amateur a été menée par la main de M. Luis Ríos, a remporté 56 combats, avec 49 victoires et 7 défaites. À 18 ans, Olajuwon décide de faire le saut vers le professionnalisme pour montrer son talent et apporter un titre mondial à sa ville et à sa résidence.

« El Rayo » comme il est surnommé dans sa maison, a un record de 5-0-4 KO, joue dans la catégorie 115,00 livres, a son promoteur maison Universal Promotions de l’homme d’affaires Ponce Javier Bustillo et est formé par José Luis Trabal.

L’équipe de direction de León est très reconnaissante de l’opportunité qu’Olajuwon a donnée à l’équipe de León et, avec sa grande équipe de travail, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que «El Rayo» puisse atteindre ses objectifs et rêver d’être champion du monde, et peut apporter de la joie à sa famille et à tous ses beaux habitants de la ville de Mayaguez. Team de León veut développer son talent et son potentiel.

«Je suis très heureux de l’opportunité que m’ont donnée Olajuwon« El Rayo »Acosta, José Trabal et leur promoteur Javier Bustillo. Je m’engage à accomplir mes tâches de manière irréprochable, en mettant tous mes efforts et mes compétences pour développer sa carrière de la bonne manière », a déclaré Juan De León (frère de l’ancien champion du monde des poids-cruiser Carlos« Sugar »De León).

Photos: Fourni