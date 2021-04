Presse Rocky Special Events

Víctor «Pitufo» Proa, né à Monterrey, sera chargé d’affronter l’ancien monarque mondial des super poids coq de l’Organisation mondiale de boxe (WBO), le portoricain Wilfredo «Papito» Vázquez, sur le panneau d’affichage qui aura une vérification samedi prochain 15 de Mai à l’hôtel Villa Real de Ciudad Acuña, Coahuila, dans une production de Rocky Special Events (EER), dirigée par Héctor Sánchez Arredondo, en association avec Vicente Ruiz.

Selon Wilfredo Vázquez Jr., il est temps de revenir dans les cordes, et quoi de mieux qu’en territoire mexicain, où il a réalisé son plus récent triomphe, le 16 juin 2018 à Gómez Palacio, Durango, en affrontant et en battant Cristian par KO « Diamond » Mijares.

Avec une note professionnelle de 25 matchs gagnés, dont 20 au moyen de « chloroforme pur », en échange de sept défaites et d’un match nul, le soi-disant « Papito » Vázquez, est connu pour avoir joué dans des batailles épiques avec des personnages de la stature de Jorge «Naughty» Arce, Cristian Mijares, Nonito Donaire, Juan Manuel López, à 33 ans, est confiant d’avoir un retour réussi, ce qui me permettra d’aspirer à obtenir une nouvelle opportunité de prétendre à une couronne mondiale.

De son côté, Víctor Manuel Proa Pérez, avec un record de 29 combats remportés, dont 28 par KO, en échange de huit défaites, espère remporter une victoire rapide, ce qu’il espère réaliser grâce à sa puissance de poings, et à approchez-vous de l’obtention d’un titre mondial.

En raison de la pandémie de Covid 19, le panneau d’affichage attrayant se tiendra à huis clos et sera visible sur la page Facebook Live de Imperial Boxing Promotions au coût de 10 $.