Le portoricain “Papito” Vázquez est à la tête de l’affiche à Ciudad Acuña

MEXIQUE – Avec toute l’envie de repositionner son nom sur les chapiteaux des grandes scènes, l’ancien champion du monde des super poids coq de la World Boxing Organization (WBO, pour son acronyme en anglais), Wilfredo «Papito» Vázquez s’apprête à revenir sur ceux enfilés samedi prochain, 15 mai, dans le parking de l’hôtel Villa Real dans la ville frontalière de Ciudad Acuña, Coahuila.

Dans le cadre de la promotion de Rocky Special Events (EER), dirigé par l’homme d’affaires Héctor Sánchez Arredondo, en association avec Vicente Ruiz, le Portoricain Wilfredo Vázquez Jr. cherchera à revenir dans l’ensogados en obtenant une victoire qui lui permet de revenir sur les lieux et d’aspirer à une opportunité de retrouver votre statut de souverain du monde.

Avant le Víctor «Pitufo» Proa, né à Monterrey, le boxeur portoricain qualifié reprendra ses activités, puis s’arrêtera pendant environ trois ans, et quelle meilleure façon de le faire au Mexique, où il a remporté son plus récent triomphe (16 juin 2018 à Gómez Palacio, Durango), en affrontant et en battant l’ancien champion du monde Cristian «Diamante» Mijares par KO.

La carte se dirige vers le Vázquez vs. Proa peut être consulté sur la page Facebook Live de Imperial Boxing Promotions au coût de 10 $.

Dossier de luxe

Le duel de demi-finale sera joué par l’idole locale Alex «Gato» Zuñiga, qui cherchera à remporter une victoire sur Racel Espino de Gomez-Palatinat, huit rounds pour un poids de 66 000 kilogrammes.

Dans un combat international, l’Américain Bryan Gorham affrontera le Gomezpalatino Alejandro Hernández, six épisodes pour un poids de 144 livres (65 300 kg).

Le Texan Roberto Silva affrontera Edgar «Diablo» Robles, quatre manches chez les poids lourds.

Cody Lee Whehn (Fort Worth, Texas) se battra avec Dulio Guzmán, quatre épisodes à un poids de 170 (77 100 kg).

Dans un duel de mastodontes, Demonte Randall (Fort Worth, Texas) affrontera Miguel García (Gómez Palacio, Durango), quatre tours en 200 livres (90 000 kg).

L’Américain Reinaldo Graceski affrontera le Gomezpalatino Gerardo Ramírez, six rounds en cruiserweight.

Le boxeur de Dallas, Texas, Adrian Taylor affrontera Jonathan Pérez Leyva de Coahuila, quatre rounds pour un poids convenu de 78 000 kilogrammes.

Le spectaculaire boxeur Chihuahuan Carlos Zaleta affrontera Cristian Mendoza de Monterrey, six rounds en poids mouche.

Un autre Chihuahuan qui verra l’action est Carlos Vargas, qui affrontera Obed Fernández d’Acun, quatre tours à poids plume.

Dans le duel de Coahuila, Luis «Lobito» Ruiz (San Pedro), affrontera le local José Ibarra, quatre manches en poids plume.

Le Texan José Acosta affrontera Rodrigo Rodríguez de Coahuila, quatre manches chez les poids coq.

Il de Gomezpalatino Jesús «Chucho» López combattra quatre épisodes pesant 50 000 kilogrammes avec Gerardo Rodríguez de Saltillo.