Le Portoricain Tito Acosta va après son deuxième championnat du monde

Indio, CALIFORNIE – L’ancien frappeur coriace, ancien champion du monde de 108 livres et fierté du Barrio Obrero à San Juan Puerto Rico, Angel ‘Tito’ Acosta (22-2, 21KOs) revient sur le ring en tant que challenger obligatoire pour affronter le champion du monde WBO de la division poids mouche japonais , Together Nakatani (21-0, 16KOs) le vendredi 10 septembre à Tucson en Arizona. Tout au long de sa carrière, “Tito” a rêvé en grand et cette opportunité en tant que challenger obligatoire montera sur le ring sous la tutelle du vétéran entraîneur champion mexicain Joel Díaz.

“Je suis très heureux et reconnaissant de cette opportunité de me battre pour le championnat du monde en deuxième division, je suis concentré et prêt à remporter le titre mondial à Porto Rico”, a déclaré Acosta. Le vétéran entraîneur mexicain et beau-père de ‘Tito’; Juan Muciño est décédé en juillet alors qu’il préparait la préparation du combat contre Nakatani. Avant le départ soudain du bien-aimé M. Muciño; Tito a toujours eu le souci de rejoindre Joel Díaz à un moment de sa carrière.

« Lorsque mon beau-père Juan est décédé, nous nous sommes réunis en équipe avec Héctor, Miguel et Bryan pour trouver ensemble le meilleur entraîneur qui pourrait travailler avec moi pour ce combat. Nous avons pris la grande décision d’appeler Joel Díaz et depuis début août, j’ai déménagé à Indio, en Californie, et je suis ici concentré sur le combat. L’alchimie a été très bonne, Joël est un excellent entraîneur, nous avons une excellente stratégie pour gagner le combat, je me sens prêt, Porto Rico aura un nouveau champion du monde le 10 septembre », a déclaré « Tito ».



Joel Díaz ravi de travailler avec Tito Acosta

“Tito Acosta est l’un des boxeurs les plus disciplinés avec qui j’ai jamais travaillé, il suit les instructions comme je lui dis. Estamos trabajando para obtener no solo para ganar si no para ganar en grande”, comentó el veterano entrenador Joel Díaz, quien fue parte fundamental del éxito de los campeones mundiales Timothy Bradley, Abner Mares, Antonio Díaz, Lucas Matthysse, Joseph Díaz y Omar Figueroa entre autres.

Ensemble Nakatani vs. Tito Acosta et les combats de sauvegarde feront partie du retour du champion WBO des super poids plume ; Oscar Valdez contre Robson Conceicao sera diffusé en direct et en exclusivité sur l’application ESPN+ à partir de 22h00. L’événement est présenté par Top Rank en association avec Miguel Cotto Promotions, Golden Boy et Teiken Promotions du Casino del Sol à Tucson, Arizona, le vendredi 10 septembre 2021.

(Photo / s: Promotions Miguel Cotto, LLC)