Le portrait de famille du prince William et de Kate montre de «vraies émotions», selon un expert royal | Royale | Des nouvelles

le Duc et Duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 39 ans, ont partagé la semaine dernière une nouvelle image de la famille qui figurera sur la carte de Noël de cette année. En regardant la récente photo de Noël de la famille, l’expert en langage corporel Darren Stanton a déclaré que les poses des membres de la famille en disaient beaucoup sur leur personnalité.

S’adressant à Coffee Friend à propos de l’image, Darren a déclaré que tout le monde sur la photo affichait «une véritable émotion».

M. Darren a déclaré: « La première chose qui me frappe à propos de la photo est que tout le monde sur la photo affiche un sourire sincère – si souvent sur les photographies, quelle que soit l’importance de la personne photographiée, de faux sourires sont affichés et les visages peuvent sembler très malhonnêtes.

« Sur cette photo en particulier, tout le monde fait preuve d’une véritable émotion, ce qui suggère que c’est un moment très heureux pour la famille en ce moment. »

La famille publie une photo festive chaque année pendant la saison de Noël, et cette année, le duc et la duchesse de Cambridge ont opté pour une photo amusante prise en Jordanie.

M. Darren a déclaré: » Kate affiche toujours un grand sourire, tout son visage est engagé et ses pattes d’oie – les trois lignes sur le côté des yeux – sont visibles, ce qui dénote un sourire sincère et cela correspond à l’ouverture et à l’invitation du le reste de son langage corporel l’est.

« Son intuition maternelle transparaît, car elle a la main sur le dos du prince George d’une manière rassurante. »

L’expert a également noté les similitudes dans le langage corporel de George et Louis et son contraste avec celui de la princesse Charlotte.

Il a déclaré: « Alors que les deux princes, George et Louis, ont adopté la même pose et la même position avec leurs bras et leurs jambes – se reflétant, la princesse Charlotte est assise avec une posture légèrement plus tournée, suggérant qu’elle a une personnalité différente de celle de ses frères et sœurs. »

