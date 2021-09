Une édition spéciale en vinyle double transparent de Sam CookeLa compilation Portrait of a Legend 1951-1964 de la carrière de s sortira le 8 octobre à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs.

La nouvelle version offre à la fois des notes d’accompagnement complètes de l’auteur et historien de la musique de renom Peter Guralnick et des crédits détaillés pour les musiciens. La collection de 31 pistes englobe le plus grand travail du pionnier de la musique à l’influence durable, et est maintenant disponible en pré-commande.

Portrait of a Legend comprend des enregistrements des années gospel de Cooke, de ses débuts dans le R&B et de ses tubes soul et pop croisés des labels SAR, Specialty et RCA. Il les a combinés avec de la musique du sommet de sa carrière sur son propre label, Tracey Records.

Contenant plus de 80 minutes de musique, la rétrospective embrasse tous les succès essentiels de Cooke pour donner un aperçu essentiel de l’une des carrières les plus singulières de l’histoire de la musique américaine. Les morceaux emblématiques de son recueil de chansons dans l’ensemble, sans cesse repris par des admirateurs au cours du demi-siècle qui a suivi, incluent “You Send Me”, “Chain Gang”, “Shake”, “Twistin’ the Night Away”, “(What a) Wonderful World », « Un autre samedi soir », « Cupidon », « Seulement seize », « Un changement va venir » et « Faire la fête ».

Les chansons de la collection ont enregistré un total de 273 semaines, soit plus de cinq ans, sur les charts pop de Billboard et 508 semaines, la majeure partie de dix ans, sur les charts pop et R&B combinés.

Précommandez l’édition en vinyle transparent de Portrait d’une légende 1951-1964, qui sortira le 8 octobre.

La tracklist complète est :

Disque un

LP 1

Touchez l’ourlet de son vêtement

Aimable

Tu m’as envoyé

Seulement seize

(Je t’aime) pour des raisons sentimentales

Juste pour toi

Gagnez votre amour pour moi

Tout le monde aime Cha Cha Cha

LP 2

Je reviendrai vers toi

Tu a été fait pour moi

Humeur triste

Cupidon

(Quel monde merveilleux

Gang de la chaîne

Heure d’été

Petit coq rouge

Disque deux

LP 1

Apportez-le-moi à la maison

Rien ne peut changer cet amour

Boulette de sucre

(C’est pas ça) Bonne nouvelle

Rencontrez-moi chez Mary’s Place

Twistin ‘The Night Away

Secouer

Valse du Tennessee

LP 2

Un autre samedi soir

Bon temps

Faire la fête

C’est là que c’est

Un changement va arriver

Jésus m’a donné de l’eau

Piste non répertoriée