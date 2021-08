Le Portugais Nuno Mendes au PSG, qui peut donner au Sporting Pablo Sarabia

in

01/09/2021 à 00h57 CEST

Le Sporting de Portugal a vendu le Paris Saint Germain à l’une des perles de sa carrière, le latéral portugais Nuno Mendes, un gaucher de 19 ans qui a fait ses débuts avec le dernier championnat d’Europe absolu du Portugal. Le club espagnol arrivera en prêt Pablo Sarabia.

Le PSG a confirmé in extremis la signature du joueur qui, selon certains médias portugais, aurait été falsifié après un premier transfert de 7 millions d’euros et une option d’achat ultérieure et obligatoire de 40 millions d’euros.

Il s’agit du deuxième plus gros transfert du Sporting, car la saison dernière, il a vendu Manchester United à Bruno Fernandes pour environ 63 millions d’euros.

Le Sporting a également confirmé l’opération, après avoir publié une photo du joueur sur ses réseaux sociaux avec le message de “merci pour tout”.

“Vous êtes venu enfant et vous ressortez champion”, conclut le Sporting à propos du joueur, concentré ces jours-ci avec l’absolu du Portugal, qui joue demain contre l’Irlande du Nord en Algarve.

C’est aussi désormais officiel, le transfert du PSG au Sporting de Portugal de l’Espagnol Pablo Sarabia.Sarabie Il a été formé dans la carrière du Real Madrid et en 2011 il est allé à Getafe, où il a joué jusqu’en 2016, année où il a été signé par Séville et à l’été 2019, il a été acquis par le Paris Saint Germain.

Pablo Sarabia Il a été international avec l’Espagne à 9 reprises avec l’équipe senior, après ses débuts en septembre 2019 et est concentré avec l’équipe nationale pour les prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022.

Sporting, qui n’aura pas d’option d’achat sur Sarabie A la fin de la saison, il a remporté la dernière Ligue portugaise et jouera la Ligue des champions dans le groupe de l’Ajax, Besiktas et Dortmund.

Au Sporting, il coïncidera avec un autre footballeur de la carrière merengue, le gardien Antonio Adán, qui a joué pour le club blanc entre 2002 et 2013.